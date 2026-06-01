Jimmy Kimmel denkt plötzlich an das Ende seiner Talkshow

Seit mehr als zwei Jahrzehnten moderiert Jimmy Kimmel (58) seine gleichnamige Late-Night-Show auf ABC – doch nun denkt der Comedian und Moderator erstmals öffentlich über ein mögliches Ende nach. Gegenüber dem Magazin Vulture sprach er offen über seine Zukunft und die angespannte Lage des Nachtprogramms im US-Fernsehen. Sein aktueller Vertrag mit ABC läuft demnach im Mai 2027 aus – und ob er verlängert wird, ist derzeit völlig offen. Üblicherweise würden Vertragsgespräche zu diesem Zeitpunkt bereits laufen, doch ABC habe den Prozess noch nicht einmal begonnen, so Jimmy. "So ist es in der Vergangenheit definitiv nicht gelaufen", sagt er.

Dabei ist es nicht das erste Mal, dass der Moderator ans Aufhören denkt. "Vor sechs Jahren habe ich ihnen gesagt, ich dachte, ich wäre fertig, als Biden Präsident war", gestand er Vulture. Stattdessen läuft die Show weiter – aber unter zunehmendem Druck. Besonders das abrupte Ende der "The Late Show With Stephen Colbert" hat Jimmy mitgenommen. "Ich fühle mich ein bisschen besiegt davon. In vielerlei Hinsicht habe ich das Gefühl, ich schaue in meine eigene Zukunft", erklärte er. Hinzu kommt der anhaltende Konflikt mit US-Präsident Donald Trump (79), der wiederholt öffentlich Jimmys Rauswurf bei Disney und ABC forderte – unter anderem nach einem Witz über First Lady Melania Trump (56). Selbst Jimmys Produzentin Erin Irwin räumte gegenüber Vulture ein, dass ihr Chef längst am Limit sei: "Er redet schon eine Weile davon zu gehen. Ich weiß nicht, ob Jimmy das noch zwei Jahre lang durchhalten kann. Er ist müde."

Sein langjähriger Freund und kreativer Partner Adam Carolla brachte es auf den Punkt: "Er hat sich einen goldenen Käfig der Verantwortung gebaut", sagte er gegenüber Vulture – und spielte damit darauf an, dass Jimmy seine Show mit vertrauten Menschen besetzt hat, darunter seine Ehefrau, Familienmitglieder und Kindheitsfreunde. Jimmy selbst scherzte, es gebe noch einen ganz anderen Grund, warum er nicht aufhört: die Emotionen bei der letzten Sendung. "Das könnte der Grund sein, warum ich noch nicht in Rente gegangen bin. Weil ich weiß, dass ich bei meiner letzten Show ein Wrack sein werde", witzelte er. Dabei betonte er auch, dass er verantwortungsvoll handeln wolle: "Ich könnte in einem Triumphzug abgehen und viel Applaus dafür bekommen, aber das wäre eine sehr selbstsüchtige Sache."

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Getty Images Jimmy Kimmel beim Rare Impact Fund Benefit in Los Angeles, Oktober 2025

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Getty Images Jimmy Kimmel bei der 28. Ausgabe von "Taste For A Cure" im Beverly Wilshire in Beverly Hills, Mai 2025

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