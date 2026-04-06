22 Jahre Altersunterschied: Das reizt Alison Hammond daran

Moderatorin Alison Hammond führt derzeit eine glückliche Beziehung mit dem russischen Model und Massagetherapeuten David Putman. Zwischen den beiden Turteltauben liegen stolze 22 Jahre – ein Umstand, der in der Öffentlichkeit für Gesprächsstoff sorgt. Die "This Morning"-Moderatorin zeigt sich gelassen und nimmt dazu nun offen Stellung. Gegenüber der Daily Mail erklärte sie: "Ich verstehe vollkommen, warum die Leute interessiert sind, wenn es einen Altersunterschied von 22 Jahren gibt. Aber was ich interessant finde, ist, dass es nicht so interessant ist, wenn der Mann älter ist. Warum ist das so? Ich möchte einfach, dass die Leute sich für uns freuen. Wir sind absolut verliebt."

Die Frau aus Birmingham traf ihren Partner erstmals, als sie ihn für eine knapp 170 Euro teure Massage gebucht hatte. Zwischen der Moderatorin, die in der Vergangenheit mit ihrer starken Gewichtsabnahme für Staunen sorgte, und dem zwei Meter acht großen Masseur habe es sofort gefunkt. Alison schwärmte von ihrem Freund und erzählte, dass er "reif und vernünftig" sei, während sie selbst "so gar nicht" diese Eigenschaften besitze. "Er hat einfach die schönste Energie und jeder spürt es, wenn er in seiner Gegenwart ist. Das ist sehr selten. Ich bin so dankbar, dass er sich entscheidet, sein Leben mit mir zu verbringen", sagte sie. Eine Hochzeit steht allerdings nicht unmittelbar bevor, wie die Moderatorin im Dezember verriet. Sie erklärte damals, dass sie und David zusammenleben und glücklich seien, wie es ist. Sie brauche keinen Ring, um jemandem ihre Liebe zu zeigen.

Allerdings läuft in der Beziehung nicht alles reibungslos. Laut The Sun soll Davids Mutter Olga die Partnerschaft der beiden kritisch sehen. Die 64-Jährige, die in Sotschi an der Schwarzmeerküste lebt, soll der Ansicht sein, dass Alison zu alt für ihren Sohn sei. Eine Quelle verriet dem Blatt: "Sie fühlt sich unwohl damit, dass ihr Sohn mit jemandem zusammen ist, der so viel mehr finanzielle Macht hat als er. Olgas traditionelle Werte passen nicht gut zu ihrer Beziehung. Sie hat ihm unmissverständlich gesagt, dass er Schluss machen muss." Zudem soll die Mutter, die ihre Kinder in der orthodoxen Kirche aufgezogen hat, damit hadern, dass Alisons Berühmtheit David ins Rampenlicht gerückt hat. Trotz der Bedenken seiner Mutter bleibt David jedoch zufrieden mit seiner Beziehung zu Alison.

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Getty Images Alison Hammond bei den NTA’s 2025 in der O2 Arena in London

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Instagram / mr.putman.official David Putman, russisches Model und Partner von Alisonn Hammond posiert im März 2025

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Getty Images Alison Hammond bei den National Television Awards 2023 in der O2 Arena, London