Ist Prinz Harry das Problem? Meghan setzt auf Solo-Auftritte

Herzogin Meghan (44) scheint zunehmend auf Solo-Auftritte zu setzen – und dahinter steckt laut einem Royals-Experten eine klare Kalkulation. Königshaus-Kenner Rob Shuter behauptet, dass Meghan zu dem Schluss gekommen ist, dass sie ohne Prinz Harry (41) an ihrer Seite mehr Wirkung erzielen und mehr Geld verdienen kann. Im Podcast "The Nerve" von Maureen Callahan sagte er: "Meghan hat jetzt entschieden – so erzählen mir das meine Quellen –, dass sie glaubt, mächtiger zu sein. Sie wird mehr Geld verdienen, wenn sie alleine nach vorne tritt, nicht mit ihm." Das soll sich auch bei ihrer jüngsten Reise nach Genf gezeigt haben: Harry blieb offenbar zuhause in Montecito, während Meghan die Reise alleine antrat.

Der Grund dafür ist laut Shuter weniger persönlicher Natur, sondern vielmehr strategischer. In einem Beitrag auf seinem Substack schrieb er: "Immer wenn Harry neben ihr erscheint, dreht sich alles um royale Dramen und Familienfehden. Meghan wollte, dass das Scheinwerferlicht auf ihrer Arbeit liegt, nicht auf dem Chaos rund um die königliche Familie." Meghan selbst sehe das Problem zwar auch bei sich, so Shuter weiter im Podcast – aber bei Harry sei sie bereits an einem klareren Punkt angelangt: "Sie weiß, dass es ein Problem mit Harry gibt."

Doch in den USA bekam die Sussex-Strategie vor drei Tagen auch kräftig Gegenwind. Royal-Expertin Hilary Fordwich sagte gegenüber Fox News Digital, Harry und Meghan würden ihren royalen Status gezielt vermarkten und damit gegen den Wunsch von Queen Elizabeth II. verstoßen. Besonders hart fiel ihr Urteil über die Inszenierung der Auslandsreisen aus: "Jede Reise, die sie unternehmen, ist so gestaltet, dass sie einer Art Pseudo-Königstour ähnelt, da sie scheinbar fast jeden Moment monetarisieren." Auch Royal-Kommentatorin Helena Chard legte nach und kritisierte, das Paar verwische die Grenzen zwischen privatem Geschäft und Königshaus.

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Getty Images Meghan, Duchess of Sussex, beim Modellbau-Workshop im Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne

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Getty Images Herzogin Meghan spricht zur Eröffnung des "Lost Screen Memorial" in Genf vor der 79. Weltgesundheitsversammlung

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Sydney im April 2026