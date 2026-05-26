"Mein Mann": Hält Sarah Ferguson immer noch an Andrew fest?

Obwohl Sarah Ferguson (66) und Andrew Mountbatten-Windsor (66) bereits seit 1996 geschieden sind, scheint die Verbindung zwischen den beiden bis heute nicht vollständig abgerissen zu sein. Wie Königshaus-Biografin Ingrid Seward jetzt gegenüber dem Mirror verriet, soll Sarah ihren Ex-Mann sogar noch Jahre nach der Scheidung als ihren "Mann" bezeichnet haben. "Ich erinnere mich an eine Gelegenheit, die lange zurückliegt, als ich bei ihr war und [Andrew] anrief. Sie stand auf und sagte: 'Hallo, Mann.' Er war zu dem Zeitpunkt nicht wirklich ihr Mann, da sie sich getrennt hatten. Aber so haben sie sich immer gesehen", erklärte Ingrid. Trotz des Epstein (†66)-Skandals, der beide schwer belastet hat, geht die Expertin davon aus, dass Sarah den Kontakt zu Andrew nicht abgebrochen hat.

Ingrid glaubt außerdem, dass Sarah als Vermittlerin zwischen Andrew und den gemeinsamen Töchtern Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36) agiert. "Beatrice stand Andrew immer nah, Eugenie weniger", so die Biografin. Andrew selbst musste inzwischen seine Residenz Royal Lodge verlassen und lebt nun auf dem deutlich kleineren Anwesen Marsh Farm auf dem Sandringham-Gut. Sarah zog jedoch nicht mit ihm und soll sich zuletzt in einem österreichischen Skiort aufgehalten haben, nachdem die Epstein-Akten veröffentlicht worden waren. "Ich denke, sie steht mit Andrew in Kontakt und würde ihn nicht im Stich lassen wollen. Er ist schließlich der Vater ihrer Kinder", sagte Ingrid weiter.

Rund um Sarah kursieren auch Gerüchte, dass sie ein Enthüllungsbuch oder ein großes TV-Interview in Betracht zieht, um sich finanziell abzusichern. Ingrid ist jedoch überzeugt, dass die zweifache Mutter die möglichen Konsequenzen genau kennt. "Wenn sie ein Buch oder ein Interview macht, schneidet sie sich von allen ab und ruiniert möglicherweise das Leben ihrer Kinder. Das ist etwas, das sie niemals tun würde", betonte sie. Stattdessen werde Sarah vorerst im Hintergrund bleiben: "Ich glaube nicht, dass sie beim Royal Ascot auftauchen wird. Sie wird unter dem Radar bleiben – aber irgendwann muss sie wieder auftauchen und ihr Leben leben."

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Getty Images Prinz Andrew und Sarah, Duchess of York, beim Dankgottesdienst für König Konstantin in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor

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Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor verlässt nach dem Oster-Gottesdienst die St George’s Chapel in Windsor

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Imago Beim Knights of Charity Gala-Dinner in Cannes: Sarah Ferguson beim Festival de Cannes 2024