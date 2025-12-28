Alison Hammond fühlt sich mit 50 endlich angekommen

Alison Hammond, bekannt für ihr ansteckendes Lachen und ihre fröhliche Art, hat sich in einem Interview mit The Standard offen über ihren persönlichen Wandel geäußert. Mit 50 Jahren fühlt sich die Moderatorin endlich "angekommen, glücklich und selbstbewusst". Der Meilenstein habe sie dazu gebracht, Dankbarkeit zu priorisieren und die kleinen Dinge des Lebens zu genießen. "Und ich habe gelernt, dass man Freude nicht erzwingen muss. Es ist in Ordnung, innezuhalten und den Moment wirklich zu genießen", sagte sie.

Privat hat sie zudem einen großen Schritt gewagt: Anfang Dezember ist sie mit ihrem Freund David Putman, einem 28-jährigen russischen Masseur, zusammengezogen. Beruflich sucht sie gezielt nach Projekten mit Sinn. So engagiert sie sich aktuell mit Specsavers Home Visits, einem Service für Menschen, die ihr Zuhause nicht ohne Unterstützung verlassen können. "Es geht um Würde, Fürsorge und darum, Menschen gesehen fühlen zu lassen", erklärte sie. Parallel freut sie sich auf "Your Song", die neue Musikshow für echte, persönliche Geschichten, die sie gemeinsam mit Paloma Faith (44) und Sam Ryder präsentiert.

Auch die Weihnachtszeit erlebt Alison heute anders als früher. Zwar liebt sie nach eigenen Worten weiterhin Glitzer, Lichter und Weihnachtsfilme auf dem Sofa, doch sie legt mehr Wert auf Ruhe, einfache Rituale und echtes Miteinander. Sie wolle den Druck rausnehmen, dass alles perfekt sein müsse, und achte stärker darauf, sich Pausen zu gönnen, gutes Essen zu genießen und für Menschen da zu sein, die sich einsam fühlen könnten.

Getty Images Alison Hammond bei den National Television Awards 2023 in der O2 Arena, London

Getty Images Alison Hammond bei den NTA’s 2025 in der O2 Arena in London

Getty Images Alison Hammond lacht im Publikum bei den NTAs 2024 in der O2 Arena in London

