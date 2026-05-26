Todesfall: Auswanderin Crizi Stern sagt ihre Hochzeit ab

Für die Goodbye Deutschland-Auswanderin Crizi Stern und ihren Verlobten Christos sollte der 26. Mai eigentlich der absolute Höhepunkt ihrer Liebesgeschichte werden. Das Paar hatte für diesen Tag seine Traumhochzeit auf der griechischen Insel Santorini geplant. Doch statt romantischer Hochzeitsstimmung unter mediterraner Sonne herrscht bei den beiden nun tiefe Bestürzung: Das Fest musste extrem kurzfristig abgesagt werden, wie Bild berichtet. Der plötzliche Todesfall eines engen Familienmitglieds von Christos zwang das Paar kurz vor dem großen Termin zu diesem schweren Schritt.

Hinter der kurzfristigen Absage stecken auch die strengen Trauerregeln der griechisch-orthodoxen Kirche. Diese sehen nach einem Todesfall im näheren Familien- oder Freundeskreis feste Fristen und klare Vorgaben vor, die fröhliche Feiern wie Hochzeiten unter diesen Umständen schlichtweg untersagen. Eine ausgelassene Party war für das Paar somit unmöglich, weshalb Crizi und Christos ihre Pläne schweren Herzens auf Eis legen mussten. Die Zeremonie soll nun zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Für die beiden bedeutet das neben der emotionalen Belastung auch einen logistischen Kraftakt: Von der Location über die Dienstleister bis hin zu den Gästen, die teils aus dem Ausland anreisen wollten, muss alles neu organisiert werden.

Für Crizi ist das Hochzeits-Aus ein besonders schmerzhafter Schlag, da sie schon seit Jahren von einer Ehe in Griechenland träumt. Die Auswanderin hatte sich einst auf Santorini in ihren Christos verliebt, woraufhin die Verlobung und der Umzug nach Athen folgten. Die Insel ist für die TV-Bekanntheit weit mehr als eine schöne Kulisse – sie ist der emotionale Mittelpunkt ihrer ganz persönlichen Liebesgeschichte. Statt unbeschwerter Hochzeitsstimmung unter der Sonne Griechenlands steht für das Paar nun jedoch erst einmal die Verarbeitung des schmerzhaften Verlusts im Vordergrund, während der Traum von der perfekten Trauung vorübergehend warten muss.

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crizistern Crizi Stern im Dezember 2025 in Athen

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crizistern Crizi Stern und ihr Verlobter Christos in Athen, Januar 2026

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