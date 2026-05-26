"Das sind Heuchler": Angelo Kelly schießt gegen Die Ärzte

Diese Seite zeigt Angelo Kelly (44) seinen Fans selten. Denn in einer ARD-Dokumentation teilt er ungewohnt hart gegen die Berliner Kultband Die Ärzte aus und sorgt damit in den sozialen Netzwerken für reichlich Gesprächsstoff. In dem Clip, der auf Instagram kursiert, kritisiert der Musiker die Band für ihren Anspruch, Punk zu verkörpern – und das bei gleichzeitig hohen Ticketpreisen. "Selbst 'Die Ärzte', das sind Heuchler. Die tun auf Punk, haben aber 100 bis 200 Euro-Tickets", wettert Angelo in dem Ausschnitt. Dabei legt er noch nach: "Große Klappe, nichts dahinter. Das kann ich nicht ernst nehmen."

Es war abzusehen, dass diese Aussagen nicht unwidersprochen bleiben würden. Viele Fans der Band meldeten sich in den Kommentaren zu Wort und verteidigten die Musiker vehement. Unter anderem wurde darauf hingewiesen, dass die Tickets für die aktuelle Tour der Band bereits ab 69 Euro erhältlich seien und es zudem Sozialtickets für 20 Euro gebe. Einige User gingen noch einen Schritt weiter und kommentierten trocken: "Im Gegensatz zu ihm haben 'Die Ärzte' noch immer Erfolg." Doch es blieb nicht nur bei der Kritik an Die Ärzte: In der Doku teilte der Musiker auch gegen Boybands aus. Mit Blick auf ein altes Bravo-Cover erklärte er, froh zu sein, nicht bei einer Band wie Caught in the Act gelandet zu sein, und bezeichnete die Kelly Family, mit der der fünffache Vater 1994 als Zwölfjähriger berühmt wurde, als "das Authentischste, was die Bravo jemals hatte."

Angelo entstammt einer Familie, die ihren Weg in die Musikwelt auf die harte Tour gemacht hat. Die Kellys begannen als Straßenmusiker und spielten einst, als das Geld für die Behandlung ihrer todkranken Mutter nicht reichte, sogar in Doppelschichten auf der Straße. "Am Ende hatten wir keinen Pfennig mehr. Die Grabplatte für sie haben wir selber gemacht, aus Beton", sagte Angelo im Interview mit dem Stern. Für Angelo war die Musikfamilie also kein Marketing-Konzept, sondern gelebte Realität – was erklären könnte, warum ihm Authentizität in der Musikbranche so wichtig ist.

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Getty Images Angelo Kelly bei "It takes 2"

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Die Ärzte, Punk-Band

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Wehnert, Matthias Angelo Kelly mit Familie beim Irish Summer 2019 in Landskron