Am Set: Bei Penélope Cruz wurde Hirnaneurysma festgestellt

Bei den Filmfestspielen in Cannes hat Penélope Cruz (52) von einem erschreckenden medizinischen Zwischenfall berichtet, der sich während der Dreharbeiten zu ihrem neuen Film "The Black Ball" ereignete. Bei einer Pressekonferenz am 23. Mai erzählte die Schauspielerin, dass ein Arzt sie mitten in den Dreharbeiten vor einem möglichen Hirnaneurysma gewarnt hatte. Das sei passiert, als sie sich gerade für nächtliche Filmszenen bereit machte, in denen sie eine Kabarettkünstlerin spielt, die vor Soldaten auftritt. Laut dem Magazin Variety schilderte Penélope den Schreckmoment so: "Ich war dabei, mir meine Perücke aufzusetzen, und dann sagten sie: 'Oh, du hast anscheinend ein Hirnaneurysma.'" Die erste Reaktion der Schauspielerin: "Ich dachte, ich würde gleich sterben. Das war etwas, das völlig surreal für mich war."

Am darauffolgenden Tag konnten die Ärzte jedoch Entwarnung geben und bestätigten, dass Penélope die Gesangs- und Tanzszenen für den Film problemlos weiterdrehen dürfe. Laut Variety sagte die Schauspielerin, das Erlebnis habe ihre Sichtweise verändert: "Ich dachte: 'Das ist ein echtes Wunder. Ich muss das in mir tragen.'" Außerdem lobte sie das Produktionsteam für die Unterstützung und zog eine Verbindung zur Botschaft des Films: "Man erlebt diese Dinge gemeinsam, und trotz allem, trotz der Schwierigkeiten, kann man im Leben weitermachen."

Als nächstes Projekt steht für Penélope der Film "The Invite" an, bei dem Olivia Wilde (42) Regie führt und auch mitspielt. An der Seite der Regisseurin stehen außerdem Seth Rogen (44) und Edward Norton (56) vor der Kamera. Das Projekt soll am 26. Juni erscheinen. Penélope Cruz ist seit Jahrzehnten eine der bekanntesten Schauspielerinnen weltweit. Die gebürtige Spanierin ist seit 2010 mit dem Schauspieler Javier Bardem (57) verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat.

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Getty Images Penélope Cruz bei den Wsj. Magazine Innovator Awards, Oktober 2024

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Getty Images Penélope Cruz im Rahmen der Met Gala 2023

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Imago Penélope Cruz und Javier Bardem bei der Eröffnung von "Emmanuelle" beim 72. Filmfestival San Sebastián