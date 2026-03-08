70 Kilo weniger: Alison Hammond verrät Abnehmgeheimnis

Alison Hammond hat innerhalb der letzten fünf Jahre ihre Lebensweise komplett umgekrempelt und dabei rund 70 Kilogramm abgenommen. Die Moderatorin von "This Morning" wog zu ihren schwersten Zeiten knapp 190 Kilogramm, bevor eine gesundheitliche Vorwarnung auf Prädiabetes sie zum Handeln bewegte. Alison schaffte es, die Diagnose rückgängig zu machen, ohne dabei auf strikte Diäten zu setzen. Stattdessen konzentrierte sie sich auf Mäßigung und nachhaltige Gewohnheiten im Alltag. "Ich verweigere mir nichts, ich esse alles, aber in Maßen", erklärte sie gegenüber der Sunday Times. Die Britin, die sich mit 50 endlich angekommen fühlt, betonte, dass sie nichts komplett aus ihrem Speiseplan gestrichen habe, sondern lediglich auf ein ausgewogenes Verhältnis achte.

Ein wesentlicher Bestandteil ihrer Transformation ist das Fitnessprogramm, das ihr Personal Trainer Lui Mancini für sie entwickelt hat. Im Fokus steht dabei Krafttraining mit verschiedenen Muskelgruppen, wie er dem Magazin Women's Health verriet. Alison, die sich ihren Fans auch ungeschönt zeigt, trainiere mindestens zweimal pro Woche, bei guter Auslastung und Energie auch bis zu viermal. Ein typisches Workout beginne mit einem zehnminütigen Aufwärmen auf dem Laufband oder Fahrrad, gefolgt von einer 30-minütigen Krafteinheit für den Oberkörper. "Wir haben die Intensität in jeder Einheit hochgehalten, indem wir Gewichte verwendet haben, die sie herausgefordert haben", erklärte Lui. Was das Essen angeht, gönnt sich Alison zum Frühstück wohl gerne ein Full English mit Eiern, Speck und Würstchen, mittags karibisches Essen mit Reis und Hühnchen und abends auch mal Curryziege oder gebratenen Reis.

Eine entscheidende Rolle bei ihrer Entscheidung, etwas zu ändern, spielte ihre Mutter Maria, die im Januar 2020 an Lungen- und Leberkrebs verstarb. Maria hatte selbst Diabetes Typ 2 und war besorgt um die Gesundheit ihrer Tochter. "Als ich dann herausfand, dass ich prädiabetisch war, war das beängstigend", teilte Alison mit. Sie habe gedacht, dass sie nun erwachsen damit umgehen müsse. Die Süßigkeiten und fettigen Speisen mussten reduziert werden. Im Podcast "What If?" mit Lorraine Kelly (66) sprach die Moderatorin offen über ihre Reise und betonte, dass sie ihr Leben in vollen Zügen genießen wolle, während sie gleichzeitig auf ihre Gesundheit achte. Abnehmspritzen kommen für sie nicht infrage, da sie nach eigener Aussage durch "Schauergeschichten" zu sehr verängstigt sei, diese zu verwenden.

