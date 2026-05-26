Das gab's noch nie: Queeres Paar bei "Temptation Island VIP"

Die neue Staffel von Temptation Island VIP auf RTL+ schreibt bereits vor dem offiziellen Start Geschichte: Zum allerersten Mal zieht ein queeres Paar mit ein, wie RTL jetzt in einer offiziellen Pressemitteilung verkündet. Die Dreharbeiten zur siebten Staffel laufen derzeit auf Kreta – und mit dabei sind Chika Ojiudo-Ambrose und Carina Nagel, die sich dem berüchtigten Treuetest stellen. Das Paar ist Realityfans bereits aus dem Format #CoupleChallenge bekannt. Damit erlebt das Format eine echte Weltpremiere, die in der langen Geschichte der Show bislang einmalig ist.

Neben Chika und Carina sind auch weitere bekannte Gesichter aus der Realitywelt mit von der Partie. Gloria Schwesinger (33) und Michael (34), die Zuschauer bereits aus Das Sommerhaus der Stars kennen, testen ebenfalls ihre Beziehung. Außerdem ziehen Tara Tabitha (33) und Dennis Lodi (30) in die Villa ein – das Paar wurde zuletzt bei den Reality Awards als "Lovestory des Jahres" ausgezeichnet. Das vierte Paar wurde bisher noch nicht enthüllt. Die neue Staffel ist für den Herbst geplant.

"Temptation Island VIP" ist ein Ableger des gleichnamigen Formats, bei dem Promi-Paare in getrennten Villen leben und dort Bekanntschaft mit Singles machen. Die siebte Staffel wäre dabei nicht die erste, die für Aufsehen sorgt: Bereits in den vergangenen Jahren sorgte das Format für emotionale Momente. Unvergessen bleibt für viele Fans wohl auch das finale Lagerfeuer von Aleksandar Petrovic (35) und Vanessa Nwattu (26), bei dem er sie vergeblich um Vergebung anbettelte.

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RTL Janin Ullmann, Moderatorin von "Temptation Island V.I.P."

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RTL Der "Temptation V.I.P."-Cast 2026

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu beim finalen Lagerfeuer von "Temptation Island VIP"