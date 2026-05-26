Wegen häuslicher Gewalt: Ermittlungen gegen Christian Ulmen

Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Schauspieler und Comedian Christian Ulmen (50) eingeleitet. Hintergrund ist eine Anzeige seiner Ex-Frau, der Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes (44). Das bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Isabelle Fabian, am Dienstag gegenüber den Potsdamer Neuesten Nachrichten. Demnach besteht ein Anfangsverdacht wegen Körperverletzung im Rahmen häuslicher Gewalt. Laut Fabian geht es um "mehrere Vorfälle, die sich in den Jahren 2022/2023 in Spanien ereignet haben sollen." Zusätzlich werden auch die Vorwürfe sogenannter digitaler Gewalt von der Behörde noch geprüft. Christian weist die Anschuldigungen zurück. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Collien hatte die schweren Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann erstmals im März im Rahmen einer großen Recherche des Magazins Der Spiegel öffentlich gemacht. Sie wirft ihm vor, über Jahre Fake-Profile in ihrem Namen erstellt und darüber mit zahlreichen Männern kommuniziert zu haben. Ursprünglich war der Fall bei der Staatsanwaltschaft Itzehoe anhängig, bevor er nach Potsdam wechselte. Weitere Auskünfte gab die Staatsanwaltschaft zum Schutz der Ermittlungen vorerst nicht.

Collien Fernandes und Christian Ulmen galten lange als eines der bekanntesten Promipaare in Deutschland. Die Moderatorin und der Schauspieler wurden 2011 ein Paar und hielten ihr Privatleben trotz Öffentlichkeit meist weitgehend aus der ersten Reihe heraus. Im vergangenen Jahr gaben beide dann ihre Trennung bekannt. Aus der Beziehung stammt eine gemeinsame Tochter, für die das frühere Paar weiterhin Verantwortung trägt. In Interviews hatte Collien in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig ihr ein möglichst normaler Alltag zu Hause ist. Auch Christian sprach früher gerne davon, wie sehr ihn das Familienleben präge und wie sehr er die Zeit mit seinem Kind genieße.

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Getty Images Christian Ulmen im August 2016

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IMAGO / Future Image Collien Ulmen Fernandes, 2025

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