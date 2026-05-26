Ed Sheeran trennt sich vom Label: Hollywood-Chaos schuld?

Nach 15 gemeinsamen Jahren hat Ed Sheeran (35) sein Plattenlabel Warner verlassen. Der Weltstar wandte sich mit der Nachricht direkt an seine Fans und teilte auf Instagram eine persönliche Erklärung. "Das hier ist keine Situation nach dem Motto 'verärgerter Künstler verlässt Plattenlabel'", betonte er und erklärte: "Das ist ein Junge, der als Teenager bei der Firma anfing, mit anderen Prioritäten als der Vater von zwei Kindern, der er jetzt ist, und der das Gefühl hat, dass er einen Wandel und eine Veränderung braucht." Medienberichten zufolge soll Ed damit einen außerordentlich lukrativen Vertrag hinter sich gelassen haben.

Nichtsdestotrotz zeichnen Insider ein düsteres Bild des Zustands bei Warner. Seit Aaron Bay-Schuck, Sohn der Hollywood-Schauspieler John Schuck und Susan Bay, im vergangenen Jahr die globale Leitung von Warner Records übernommen hat, soll das Londoner Büro stark gelitten haben. Ein ehemaliger Mitarbeiter beschreibt das einst so renommierte Büro nahe der Kensington High Street heute als traurigen Schatten seiner selbst: "Es sieht aus wie eine Umzugsfirma. Es wirkt, als würde jeder ausziehen." Hinzu kamen massive Sparmaßnahmen in Höhe von 300 Millionen Dollar. "Ed braucht Warner nicht", zitiert die Daily Mail eine Person aus Eds Umfeld. "Viele der Menschen, mit denen er gearbeitet hat, sind nicht mehr dort, und es ist Zeit für einen Wandel." Als mögliches neues Zuhause für den Musiker wird das neu gegründete Label 26.2 gehandelt, das in Partnerschaft mit Sony Music arbeitet und von ehemaligen Warner-Managern geleitet wird.

Ed wurde 2011 bei Atlantic Records, einem Tochterunternehmen von Warner, unter Vertrag genommen. Seitdem hat er schätzungsweise 200 Millionen Alben verkauft und mit "Shape of You" einen der meistgestreamten Songs der Geschichte veröffentlicht. Privat hat der Musiker in den vergangenen Jahren sein Leben grundlegend verändert: Er heiratete seine Jugendliebe Cherry Seaborn (34) und wurde Vater zweier Kinder, Lyra und Jupiter. Neben seiner Karriere baute er sich in der Nähe seiner Heimatstadt Framlingham in Suffolk ein eigenes kleines Anwesen mit Haus, Pub, Kapelle und Naturteich auf. Außerdem betreibt er mit Gingerbread bereits sein eigenes Label, das bislang innerhalb der Warner-Strukturen angesiedelt war.

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Instagram / teddysphotos Ed Sheeran präsentiert seinen Buzzcut

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Getty Images Ed Sheeran, Sänger

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Getty Images Ed Sheeran beim Lovebox Festival 2011 in Londons Victoria Park