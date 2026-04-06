Diese Stars sind für die "Reality Awards" 2026 nominiert

Noch knapp zehn Tage, dann wird es für Deutschlands Trash-TV-Lieblinge richtig spannend: Am 16. April steigen die Reality Awards 2026 – und die Liste der Nominierten ist lang, wie RTL nun veröffentlicht hat. In der Kategorie "Lovestory des Jahres" gehen Dennis Lodi (30) und Tara Tabitha (33), Jennifer Degenhart (28) und Marvin Kleinen sowie Jermaine Diallo und Linda Braunberger (25) ins Rennen. Für den "Emotionalsten Moment" sind Vanessa Nwattu (26), Vanessa "Nessi" Borck (29) und Martina Voss-Tecklenburg (58) nominiert. Beim "Beef des Jahres" stehen Julian F.M. Stoeckel (39), Dilara Kruse und Sandra Sicora (33), Kim und Fiona aus Princess Charming sowie Gigi Birofio (26) und Paulina Ljubas (29) zur Wahl. Um den Award "Dramaqueen des Jahres" kämpfen Ariel (22), Sam Dylan (35) und Jonny Jaspers (32), während für den "Lustigsten Moment" Maurice Dziwak (27), SelfieSandra (26) und Alex B. von Make Love, Fake Love sowie Marwin Klute (29) nominiert sind.

Auch die Negativ- und Skandalkategorien haben es in sich: Als "Redflag des Jahres" sind Aleksandar Petrovic (35), Walentina Doronina (25) und Marc-Robin Wenz nominiert. Die "Trennung des Jahres" könnten Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu, Ariel und Giuliano Hediger sowie Michael Klotz (28) und Edda Pilz (24) gewinnen. In der Kategorie "Sexytime des Jahres" stehen gleich mehrere heiße Momente zur Auswahl – darunter Szenen mit Kuba, Janice Barat und Fabian Hesdahl aus Germany Shore, Sahel und Joshi Josh aus Ex on the Beach sowie Tim und Micha Overdick aus "Stranger Sins". Besonders spannend wird es bei den Publikumslieblingen: Als weiblicher "Realitystar des Jahres" sind Elena Miras (33), Vanessa Nwattu, Ariel, Paulina Ljubas, Yeliz Koc (32), Tara Tabitha, Dilara Kruse, Cecilia Asoro (29), Emmy Russ (26) und Sandra Sicora nominiert. Bei den Männern kämpfen Joshi Josh, Fritz Wagner, Gigi Birofio, Tommy Pedroni (31), Cosimo Citiolo (44), Jimi Blue Ochsenknecht (34), Dennis Lodi, Daymian Weiß, Laurenz Pesch und Marvin Kleinen um den Titel.

Und es gibt noch weitere spannende Awards zu vergeben: In der Kategorie "Reality-Host des Jahres" treten Sonja Zietlow (57), Jan Köppen (43), Janin Ullmann (44), Sophia Thomalla (36), Arabella Kiesbauer (56), SelfieSandra sowie Lola Weippert (30), Sylvie Meis (47) und Sarah Bora gegeneinander an. Die Liste für die "Beliebteste Reality des Jahres" ist besonders lang und reicht von #CoupleChallenge, Are You The One? und Das Sommerhaus der Stars über Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! bis hin zu Temptation Island, "Germany Shore" und The 50. Allein das Publikum entscheidet, wer nächsten Donnerstag eine der begehrten Trophäen in die Höhe recken darf: Ab heute könnt ihr bis zum 13. April hier exklusiv auf Bild.de über eure Favoriten in den jeweiligen Kategorien abstimmen.

Wie zufrieden seid ihr mit der Auswahl der Nominierten?

Sehr – da wurde wirklich niemand Wichtiges vergessen. Nicht so – einige der Nominierten kenne ich gar nicht.