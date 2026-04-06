Dritte "The 50"-Staffel: Dieser Promi sichert sich den Sieg

Julia Römmelt (32) hat sich bei The 50 den Sieg gesichert. Im großen Finale, das ab heute auf Prime Video verfügbar ist, konnte sich die Influencerin gegen ihre 49 Mitstreiter durchsetzen. Im entscheidenden Showdown traf die 32-Jährige auf Sebastian Meichsner, besser bekannt als C-BAS, und landete am Ende ganz oben auf dem Treppchen. Damit reiht sie sich in die Liste der bisherigen Gewinner ein, zu denen auch Paco Herb und Raffaela Zollo alias Raffa's Plastic Life gehören. Die 50.000 Euro, die zu Beginn der Show im Jackpot lagen, gehen wie immer nicht an Julia selbst, sondern werden unter ihren Instagram-Followern verlost.

Die Influencerin hat sich ihren Triumph bereits mit ihrer Community geteilt und veröffentlichte auf Instagram Fotos mit der Trophäe. "Danke für euren Support. Der Sieg ist für euch und eine Person aus meiner Community, der ich mit den 50.000€ hoffentlich was zurückgeben kann. Love always wins", schrieb Julia zu den Bildern. Mit rund 1,2 Millionen Followern auf der Plattform bringt sie eine große Fanbase mit, aus der nun ein glücklicher Gewinner gezogen wird. Wie von RTL bestätigt, ist Julia demnächst übrigens auch in der neuen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen, wo sie sich erstmals in einem Dating-Format versuchen wird.

In der dritten Staffel der Realityshow kämpften insgesamt 50 Teilnehmer aus der deutschen TV-Landschaft um den Einzug ins Finale. Woche für Woche schieden Kandidaten nach verlorenen Arenaspielen aus, darunter auch bekannte Gesichter wie Sarah Knappik (39), Alessia Herren (24) und Jeje Lopes, die nach dramatischen Rauswahlen die Show verlassen mussten. Die Gewinner der täglichen Challenges entschieden dabei jeweils, wer vor dem Exit gerettet wird. Julia, die bislang vor allem durch Formate wie Beauty & The Nerd oder Fame Fighting bekannt war, schaffte es durch Geschick und Strategie bis ins Finale und krönte sich letztendlich zur Siegerin der dritten Staffel.

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Amazon Prime Die Kandidaten der dritten Staffel von "The 50"

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Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Reality-TV-Bekanntheit

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Amazon MGM Studios Julia Römmelt, "The 50"-Gewinnerin