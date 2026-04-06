Nach Rückzug: Thomas Gottschalk zeigt sich erstmals wieder

Thomas Gottschalk (75) hat sich nach seinem Rückzug aus der Öffentlichkeit erstmals wieder gezeigt. Vier Monate nach seinem Abschied von der großen Showbühne im Dezember tauchte am vergangenen Sonntag ein neues Foto des Entertainers auf Instagram auf. Das Restaurant "Bräustüberl" am Tegernsee veröffentlichte auf seinem Profil einen Schnappschuss, der Thomas gemeinsam mit seiner Ehefrau Karina, deren Tochter Melinda und Restaurantleiter Bernhard Sagerer zeigt. Das Bild wurde offenbar am Karsamstag aufgenommen, wie das Lokal in seinem Beitrag schrieb. "Gestern durften wir Thomas Gottschalk, den 'Wetten, dass..?'-König, mit seiner Familie bei uns begrüßen. Ein Besuch, über den wir uns ganz besonders gefreut haben", heißt es in dem Post. Für den gemeinsamen Abend wählte Thomas einen Look in Braun, während Karina einen Trenchcoat von Burberry und einen Rucksack von Gucci trug.

In dem Instagram-Beitrag schwärmte das Restaurant weiter von dem besonderen Besuch: "So herzlich, so unkompliziert und genau so, wie ein Abend bei uns sein soll: gemeinsam am Tisch, ein gutes Bier, echte Gespräche." Das "Bräustüberl" bedankte sich am Ende des Posts: "Schön, dass ihr da wart und danke für diesen besonderen Abend, lieber Thomas." Seit seinem Rückzug im Dezember war es still um den Moderator geworden. Auch auf Social Media war er seitdem nicht mehr aktiv gewesen, weshalb die nun aufgetauchten Fotos eine kleine Sensation darstellen.

Der 75-Jährige hatte sich Ende vergangenen Jahres aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, um sich vollends seiner Gesundheit zu widmen. Thomas ist an Krebs erkrankt, genauer an einem epitheloiden Angiosarkom, einer besonders seltenen und aggressiven Form. Die Diagnose hatte er im Sommer erhalten. Im Dezember stand er zum letzten Mal auf der großen Bühne, bevor er dem Showgeschäft den Rücken kehrte. Dass er nun wieder gesehen wurde und offenbar Ausflüge mit seiner Familie unternimmt, dürfte seine Fans freuen.

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RTL / Julia Feldhagen Thomas Gottschalk bei "Denn sie wissen nicht, was passiert", Dezember 2025

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Getty Images Thomas Gottschalk und Karina beim Karl Valentin Orden-Award, Februar 2025

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Imago Thomas Gottschalk zu Gast in der NDR Talkshow in Hamburg am 13.09.2019

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