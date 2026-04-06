Nicht der Einzige: Sebastian Klaus nimmt Jennys Nachnamen an

Sebastian Klaus (38) hat nach seiner standesamtlichen Hochzeit mit seiner Partnerin Jenny einen besonderen Schritt gewagt: Der ehemalige Die Bachelors-Teilnehmer trägt nun den Nachnamen seiner Frau und heißt fortan Sebastian Koepper. Damit gehört der 38-Jährige zu einer kleinen Minderheit in Deutschland, denn nur rund sechs Prozent der verheirateten Paare hierzulande entscheiden sich für den Familiennamen der Frau. Die beiden gaben sich am Freitag das Jawort und verkündeten die freudige Nachricht mit einem emotionalen Video auf Instagram. Doch Sebastian ist bei Weitem nicht der einzige bekannte Mann, der diesen ungewöhnlichen Weg gegangen ist.

Auch Julian Engels (32), der frühere Profifußballer, legte bei seiner Hochzeit mit Sängerin Sarah Engels (33) im Jahr 2021 seinen ursprünglichen Nachnamen Büscher ab und trägt seitdem den Namen seiner Ehefrau. Ein weiteres prominentes Beispiel ist Schlagersänger Michael Wendler (53), der sich 2009 bei seiner Hochzeit mit Claudia Norberg (55) dazu entschloss, privat deren Nachnamen zu übernehmen. Der gebürtige Skowronek behielt diesen Namen selbst nach der Scheidung 2020 bei und gab ihn anschließend an seine neue Partnerin Laura Müller (25) weiter. Schauspielerin Mira Bartuschek erklärte 2018 im Gespräch mit dem Magazin Gala, warum ihr Ehemann auf seinen eigenen Nachnamen verzichtete: "Das war für ihn vollkommen klar. Ich habe mir als Schauspielerin einen Namen gemacht und den dann einfach zu ändern, ist schwierig. Außerdem kommt hinzu, dass mein ältester Sohn aus einer früheren Beziehung meinen Nachnamen trägt. Es hat für ihn nur Sinn gemacht, dass wir einen Familiennamen haben."

Eine Alternative, die ebenfalls immer beliebter wird, sind Doppelnamen. Bereits 1969 setzten Beatles-Legende John Lennon (†40) und Künstlerin Yoko Ono (93) ein Zeichen, als sie gegenseitig den Nachnamen des anderen annahmen und sich Ono Lennon nannten. Auch Brooklyn Beckham (27) und seine Ehefrau Nicola Peltz (31) nutzen seit ihrer Hochzeit 2022 eine kombinierte Version ihrer Nachnamen und heißen Peltz Beckham. Hollywoodstar Zoe Saldaña (47) sorgte bereits 2013 für Aufmerksamkeit, als sie und ihr Ehemann Marco Perego (47) ebenfalls eine Doppelvariante wählten. Für viele Männer ist dies offenbar ein guter Kompromiss, um den eigenen Namen nicht komplett aufgeben zu müssen.

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Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus mit seiner Freundin Jenny, August 2024

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Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels

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Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz in West Hollywood, März 2026