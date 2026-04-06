Alexandra Maria Lara schwärmt von "Glück" mit Sam Riley

Alexandra Maria Lara (47) und Sam Riley (46) feiern in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum: Seit zwanzig Jahren sind die beiden Schauspieler nun schon ein Paar. Kennengelernt haben sich die Filmstars im Jahr 2006 bei den Dreharbeiten zum Film "Control" in Nottingham, wo vor dem Drehstart die Proben stattfanden. In einem Interview mit Bunte erinnert sich Alexandra jetzt an den magischen Moment des ersten Treffens: "Wir haben uns beide angeguckt, noch bevor wir unsere Hände geschüttelt und unsere Namen gesagt haben, war es um uns geschehen. Tatsache. Vorher wusste ich nicht, dass es so etwas gibt", schwärmt die Schauspielerin. Es sei tatsächlich Liebe auf den ersten Blick gewesen. "Mit Sam war sie plötzlich da. Das ist natürlich auch ein großes Glück – und alles andere als selbstverständlich", erklärt sie weiter.

Trotz ihrer Tätigkeit als Schauspieler, bei der beide häufig mit attraktiven Kollegen zusammenarbeiten, spielt Eifersucht in ihrer Beziehung keine Rolle. "Wir kennen uns so gut und haben schon so viele Filme gedreht, jeder für sich, aber auch zusammen", erklärt Alexandra im Gespräch mit der Zeitschrift. "Wir besuchen uns auch immer an den jeweiligen Sets. Da ist Eifersucht kein Thema." Aktuell steht die Schauspielerin für die tierische Komödie "Eat, Pray, Bark" vor der Kamera, die ab dem 1. April bei Netflix zu sehen sein wird. Darin sorgt unter anderem Rúrik Gíslason (38) als keltischer Hundetrainer für Aufsehen. "Schon als ich hörte, dass Rúrik den keltischen Hundetrainer spielt, war ich von der Idee begeistert", verrät sie. Die Zusammenarbeit am Set sei ein großes Vergnügen gewesen.

Das Schauspielerpaar lebt mit seinem gemeinsamen Sohn Ben, der wohl auch schauspielerisches Talent haben soll, in Berlin und hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Alexandra betont, wie wichtig eine glückliche Beziehung für sie ist: "Hauptsache ist aber, dass man glücklich in einer Beziehung ist. Es macht einen stark in vielen unterschiedlichen Lebenslagen." Sam, der vielen als Maleficents Gehilfe Diaval bekannt sein dürfte, hatte in der Vergangenheit erzählt, dass Ben in einem Umfeld mit vielen starken Frauen aufwachse – sowohl seine Großmutter als auch seine Tante und natürlich Mama Alexandra prägen den Alltag des Jungen.

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Instagram / alexandramarialara Sam Riley und Alexandra Maria Lara im Januar 2025

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IMAGO / APress Rúrik Gíslason, Februar 2026

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Getty Images Alexandra Maria Lara und Sam Riley, Schaupieler