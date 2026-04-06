In Epstein-Akten erwähnt: Gigi Hadid ist "angewidert"

Gigi Hadid (30) hat sich nach langem Schweigen zu ihrer Erwähnung in den Epstein-Akten geäußert. In der Kommentarspalte eines ihrer Instagram-Posts reagierte das Model auf die Kritik einer Nutzerin, die ihr entfolgen wollte, weil sie sich bislang nicht zu den Dokumenten rund um den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) geäußert hatte. "Das hat mich angewidert. Es ist schrecklich, jemanden, den du nie getroffen hast, auf diese Weise über dich reden zu sehen. Besonders in diesem Kontext", schrieb Gigi laut Page Six. In den Dokumenten hatte eine geschwärzte Person Epstein per E-Mail gefragt, wie die Hadid-Schwestern Models wurden und es geschafft hätten, so viel Geld zu verdienen. Der Kommentar wurde mittlerweile von der 30-Jährigen wieder gelöscht, allerdings wurden zuvor Screenshots davon gemacht.

Das Model stellte klar, dass sie den Verurteilten niemals in ihrem Leben getroffen habe. "Für mich ist es offensichtlich, dass er in diesem E-Mail-Thread versucht, sich die Karrieren anderer Menschen auf die Fahne zu schreiben, um seine Opfer zu manipulieren", erklärte sie weiter. Gigi betonte, dass ihre Erwähnung in den Dokumenten verstörend sei. Sie war zum Zeitpunkt der E-Mails etwa 20 bis 21 Jahre alt. Die Influencerin machte deutlich, dass sie niemals etwas mit dem "widerlichen Mann" zu tun gehabt habe.

Die Laufstegschönheit erläuterte außerdem, warum sie sich bisher nicht zu den Epstein-Akten gemeldet hatte. Sie habe den Fokus nicht von seinen tatsächlichen Opfern ablenken wollen. Gigi arbeitet seit Jahren erfolgreich als Model und hat mit zahlreichen großen Modehäusern zusammengearbeitet. Privat wurde sie im September 2020 Mutter einer Tochter. Das Kind stammt aus der Beziehung mit dem Sänger Zayn Malik (33), mit dem sie mehrere Jahre lang zusammen war.

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Getty Images Gigi Hadid bei der New York Fashion Week, 10. Februar 2026

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Imago Jeffrey Epstein bei einer Feier, veröffentlicht vom House Oversight Committee

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Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid, 2016