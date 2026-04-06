Sophie Kasaei feiert Jordans Heimkehr nach Meningitis-Kampf

Sophie Kasaei (36) hat ihren Partner Jordan Brook (31) endlich wieder zu Hause. Nach 22 Tagen im Krankenhaus wurde der Realitystar vergangene Woche entlassen und konnte pünktlich zu Ostern zu seiner schwangeren Freundin zurückkehren. Sophie, die derzeit in der 30. Schwangerschaftswoche mit dem ersten gemeinsamen Sohn ist, teilte am Sonntag auf Instagram emotionale Fotos von Jordans Heimkehr. Auf den Schnappschüssen ist zu sehen, wie die beiden sich küssen, während Jordan liebevoll ihren Babybauch hält und sie gemeinsam einen Sonntagsbraten genießen. "Dich aus diesen Krankenhaustüren laufen zu sehen, fühlte sich an, als bekäme ich meine ganze Welt zurück", schrieb die 36-Jährige in einem berührenden Beitrag.

Die vergangenen Wochen bezeichnete Sophie als die härtesten, die sie je erlebt hat. Sie lobte ihren Partner dafür, dass er niemals aufgegeben habe, "nicht nur für dich selbst, sondern für uns, für deine Familie, für unseren kleinen Jungen, der in mir wächst". Das Ziel sei es gewesen, zu Ostern wieder zu Hause zu sein, und Jordan habe es geschafft. Der Realitystar selbst meldete sich in den Kommentaren zu Wort und schrieb: "Das Leben ist wirklich ein kostbares Geschenk. Es ist so gut, wieder dort zu sein, wo ich hingehöre. Es liegt noch ein bisschen Weg vor mir, aber wir werden ihn zusammen gehen." In einem eigenen Post bedankte sich Jordan bei Sophie dafür, dass sie ihn "aufrecht gehalten" habe, sowie bei seinen Eltern, Freunden und dem Krankenhauspersonal dafür, dass sie ihm das Leben gerettet hätten.

Bei Jordan war virale Meningitis sowie Enzephalitis diagnostiziert worden, eine seltene und potenziell lebensbedrohliche Entzündung des Gehirns. Laut seinen eigenen Aussagen handelte es sich um einen der schlimmsten Fälle, den sein Arzt je gesehen hatte – er gehöre zum obersten ein Prozent. Jordan litt unter Hirnschwellung, Entzündungen und akutem Gedächtnisverlust und war zwischenzeitlich so schwach, dass er nicht mehr laufen konnte. Sophie und Jordan erwarten ihr erstes Kind, nachdem das Paar zuvor zwei Jahre lang gegen Unfruchtbarkeit gekämpft hatte und eine chemische Schwangerschaft erlitten hatte. Im Januar verkündeten die beiden, die seit 2022 zusammen sind, bei einer aufwendigen Gender-Reveal-Party, dass sie einen Jungen bekommen werden.

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Instagram / sophiekasaei Sophie Kasaei und Jordan Brook posieren vertraut an Ostern im April 2026

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Instagram / sophiekasaei_ Jordan Brook mit seiner Freundin Sophie Kasaei

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Instagram / sophiekasaei_ Sophie Kasaei und Jordan Brook