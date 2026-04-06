Das denkt Tommy Pedroni über Ehe und Babypläne mit Paulina

Tommy Pedroni (31) hat sich jetzt in einer Online-Fragerunde zu seinen Zukunftsplänen mit Freundin Paulina Ljubas (29) geäußert. Der Realitystar, den seine Liebste beim ersten Aufeinandertreffen mächtig unterschätzt hatte, wurde von einem neugierigen Fan auf Instagram gefragt, ob er sich vorstellen könne, mit Paulina den Bund der Ehe einzugehen. Tommy antwortete daraufhin ganz offen und ehrlich: "Diese Frage ist eine der meistgestellten Fragen von allen. Ich war noch nie an einem Punkt mit einer Frau, wo ich sage, ich will heiraten", überlegte der ehemalige Profischwimmer und fügte hinzu: "Die einzige Person, bei der ich das habe, ist mit Paulina. Wenn der richtige Zeitpunkt kommt, wird es passieren. Ihr werdet zu den ersten gehören, die es wissen werden."

Auch zum Thema Nachwuchs äußerte sich Tommy in der Instagram-Fragerunde und verriet, wie er und Paulina zu gemeinsamen Kindern stehen. "Ich muss ehrlich sagen, ich war nie ein Fan davon, Kinder zu haben, vor allem nicht zu früh", betonte er und ergänzte: "Paulina und ich hatten da auch dieselbe Meinung, was das betrifft, und das fand ich gut, als wir uns kennengelernt haben oder am Anfang der Beziehung." Doch der 30-Jährige hat mittlerweile eine Veränderung bei seiner Partnerin bemerkt: "Was das betrifft, haben wir immer noch dieselbe Meinung, aber langsam merke ich, wie Paulina manchmal über die kleinen Menschen redet und sie anschaut, also kann sein, dass es da eine kleine Meinungsänderung gibt bei ihr, aber ja – alles mit der Zeit."

Tommy und Paulina gelten als eines der Traumpaare der Reality-TV-Szene und sind seit November 2023 zusammen. Die beiden hatten sich bei den Dreharbeiten zu Germany Shore kennen- und lieben gelernt. Mittlerweile leben die Realitystars, die sich 2025 auf das Abenteuer Das Sommerhaus der Stars einließen, gemeinsam in Nizza und zeigen sich regelmäßig total verliebt auf Social Media. Erst vor wenigen Wochen schwärmte Paulina in ihrer Instagram-Story von ihrem Freund und bezeichnete den Franzosen als "mein Leben". Die Influencerin, die bereits in zahlreichen Formaten wie Köln 50667, The 50 und Promi Big Brother mitmischte, betonte damals, dass sie und Tommy als Familie zusammengehören würden.

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Imago Tommy Pedroni und Paulina Ljubas bei den Reality Awards 2024

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Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas

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IMAGO / Gartner Tommy Pedroni und Paulina Ljubas, März 2025

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