Immer ganz nah: Tom Bradys süße Geste für seine Kinder

Tom Brady (48) hat eine besondere Art gefunden, seine drei Kinder auch beim Golfspielen bei sich zu haben. Der ehemalige NFL-Star präsentierte kürzlich in seiner Instagram-Story ein Foto seiner neuen Golfschläger – mit einer ganz persönlichen Note. Auf jedem Schlägerkopf ist der Name eines seiner Kinder eingraviert: Vivian, Benjamin und John "Jack". "Immer meine drei Herzen", schrieb der 48-Jährige zu dem Bild. So begleiten die Teenager ihren Vater zumindest symbolisch auf den Golfplatz. Tom ist Vater von Tochter Vivian, 13, sowie seinen Söhnen Benjamin, 16, und Jack, 18. Die beiden jüngeren Kinder stammen aus seiner Ehe mit Ex-Frau Gisele Bündchen (45), während er Sohn Jack gemeinsam mit seiner Ex-Freundin, Schauspielerin Bridget Moynahan (54), großzieht.

Dass der stolze Vater seine Kinder symbolisch immer nah bei sich trägt, ist nichts Neues. Bereits im Oktober 2025 teilte Tom, der aktuell als Single wilde Partys genießt, ein Foto in seiner Instagram-Story, das eine Kette zeigte, auf der die Namen all seiner Kinder eingraviert waren. "Für immer in meinem Herzen", kommentierte er die Aufnahme damals. Nur kurze Zeit später folgte laut dem Magazin People ein weiteres Bild, das ein maßgefertigtes Sofa zeigt. Über der Couch hängen drei einzeln gerahmte Fotos seiner Kinder, und auf den Kissen sind die Geburtstage von Vivian, Benjamin und Jack aufgedruckt.

Tom, der im März 2022 seinen Ruhestand vom Football bekannt gab, dann wieder zurückkehrte und sich schließlich im Februar 2023 endgültig aus dem Sport zurückzog, liebt es, Vater zu sein. In seinem Newsletter schrieb er im Juli 2025, dass es verschiedene Wege gibt, ein guter Vater zu sein. "Ich denke, ein Teil davon, ein großartiger Vater zu sein, ist ein großartiges Beispiel dafür zu sein, was es braucht, um sich um seine Familie zu kümmern", erklärte er. Seine Hingabe zum Sport, die vielen Trainingsstunden und sein Fokus seien nicht nur für ihn selbst wichtig gewesen, sondern auch ein Vorbild für seine Kinder gewesen. "Denkt daran, eure Kinder beobachten alles", mahnte er. "Gutenachtgeschichten vorzulesen und bei den Hausaufgaben zu helfen, sind nicht die einzigen Wege, ein großartiger Elternteil zu sein."

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Carversations with Tom Brady, YouTube Tom Brady gibt Sohn Benjamin eine Fahrstunde, 2026

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Instagram / tombrady Tom Brady und seine Kinder an Weihnachten 2025

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Instagram / tombrady Tom Brady und Sohn Jack urlauben auf den Bahamas