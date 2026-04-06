Patsy Kensits überraschende Botschaft an Heiratswillige

Patsy Kensit spricht offen wie selten über ihr Liebesleben – und richtet dabei eine klare Botschaft an alle, die mit dem Gedanken ans Heiraten spielen. Bei einer Vorführung der neuen BBC-Serie "Pilgrimage: The Road To Holy Island" in London erzählt die Schauspielerin, was sie aus vier Ehen und mehreren Verlobungen gelernt hat. In der Preview macht sie deutlich, dass sie sich lange Zeit immer wieder voller Optimismus in große Gefühle gestürzt hat – und dabei heftig enttäuscht wurde. Nun zieht sie ihr ganz persönliches Fazit aus all den Höhen und Tiefen der vergangenen Jahrzehnte, wie das Medium Daily Mail berichtet.

In der BBC-Sendung, in der sie gemeinsam mit anderen Promis wie Ashley Banjo, Tasha Ghouri, Hermione Norris und Jayne Middlemiss mehrere Tage durch Nordengland pilgert, gibt Patsy der jüngeren Tasha einen besonders deutlichen Rat: "Du musst nicht alle deine Partner heiraten." Wie das Medium weiter berichtet, gesteht die frühere Holby-City-Darstellerin später beim Screening, dass hinter diesem Spruch schmerzhafte Erfahrungen stecken. Sie spricht von zwei Beziehungen, die für sie "so groß und tief und wundervoll" gewesen seien, am Ende aber scheiterten. Damit könnte sie auf ihre gescheiterten Ehen mit Musikern wie Dan Donovan, Jim Kerr und besonders Liam Gallagher (53) anspielen. Oder aber sie meint die nur zehn Monate dauernde Ehe mit DJ Jeremy Healy. Auch eine Verlobung mit dem Immobilienunternehmer Patric Cassidy löste sie wieder auf.

Neben den Rückschlägen in der Liebe gewährt Patsy auch private Einblicke, die sie lange für sich behalten hatte. So erzählt die Schauspielerin nun offen von einer heimlichen Romanze mit Terence Stamp (†87), die sie über Jahrzehnte aus Rücksicht auf andere verschwiegen hatte. Die Beziehung begann nach gemeinsamen Dreharbeiten Anfang der 90er-Jahre. Patsy beschreibt den Superman-Star dem Bericht zufolge als "totalen Gentleman" und "fantastischen und großzügigen Liebhaber". Halt fand sie nach dem Tod ihrer Mutter vor allem im katholischen Glauben: Patsy besucht regelmäßig die Messe und erzählt, wie sehr ihr die Kirche damals Sicherheit gab. Auch ihre beiden Söhne James und Lennon feierten Erstkommunion und Firmung, hatten sich zwischenzeitlich abgewandt und sind inzwischen wieder zur Kirche zurückgekehrt – etwas, das Patsy beruhigt, wenn sie daran denkt, dass der Glaube ihnen später einmal Trost spenden könnte.

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Getty Images Patsy Kensit, 2025

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Tim P. Whitby/Getty Images Model Petsy Kensit, 2018

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Getty Images Liam Gallagher, Musiker

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