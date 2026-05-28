Chelsea Handler bevorzugt Affären statt Langzeitbeziehungen

Chelsea Handler (51) macht einmal mehr kein Geheimnis aus ihrem Liebesleben: In Kristin Cavallaris (39) Podcast "Let's Be Honest" verrät die Komikerin, dass sie sich derzeit so gar nicht nach einer festen Beziehung sehnt, sondern am liebsten lockere Affären genießt. Sie beschreibt sich selbst nicht als Langzeit-Typ, erzählt die US-Amerikanerin in dem Gespräch. Alles, was über die Sechs-Monats-Marke hinausgeht, interessiert sie einfach nicht mehr – inklusive Kennenlernen der Familie und anstrengender Alltagsprobleme. Stattdessen wolle Chelsea vor allem Spaß haben, guten Sex und sich dabei rundum attraktiv fühlen, macht sie in dem Talk deutlich.

Die Entertainerin stellt im Podcast klar, dass ihr aktueller Dating-Ansatz nicht unbedingt für immer gelten müsse, sie momentan aber keinen Platz für eine klassische Partnerschaft sehe. "Ich bin nicht an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich noch eine weitere Person mit aufnehmen möchte", erklärt sie offen. Sie wolle kein Teil einer festen Einheit sein, sondern lieber eine "gute Affäre" erleben. Viele ihrer Flirts würden über Social-Media-Nachrichten starten, erzählt die Autorin. Allerdings antworte sie nur Männern, die sie zumindest vom Namen oder Umfeld her bereits kenne. Auch über ihre letzte Liaison plaudert sie: Diesen deutlich jüngeren Mann traf sie in Las Vegas an einem Blackjack-Tisch, daraus wurde ein fünf- bis sechsmonatiges Abenteuer, das am Ende harmonisch auslief. Die beiden seien weiterhin befreundet, erzählt Chelsea und scherzt, dass sie sich vielleicht irgendwann noch einmal näherkommen könnten.

Bei der Frage nach ihrem Idealbild eines Partners bleibt die Schauspielerin konsequent: Am liebsten würde sie jemanden daten, den sie nur alle zwei Wochen sieht – und mit dem sie vor allem coole Trips unternehmen kann. Schon früher hatte Chelsea klargemacht, dass sie eher von Liebhabern rund um den Globus als von einem Ehemann träumt und das klassische Prinz-Charming-Märchen für überholt hält. Gleichzeitig schließt sie eine Hochzeit perspektivisch nicht kategorisch aus, auch wenn sie die Institution Ehe als sehr patriarchal empfindet. In ihrer Vergangenheit zeigte sich bereits, wie sehr sie freiheitsliebende Modelle bevorzugt: Die Verbindung mit ihrem Cowboy-Flirt aus Vegas beschrieb sie rückblickend als intensives, aber zeitlich begrenztes Kapitel.

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Getty Images Chelsea Handler, Komikerin

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Getty Images Chelsea Handler bei den Critics' Choice Awards am 4. Januar 2026

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Getty Images Chelsea Handler, März 2025