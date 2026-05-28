Geplatzter Verkauf: Aubrey Plaza will Luxusvilla loswerden

Aubrey Plaza (41) möchte ihre Villa im Stil einer spanischen Hacienda im Stadtbezirk Los Feliz in Los Angeles verkaufen – und das nicht zum ersten Mal. Nachdem ein geplanter Verkauf Anfang des Jahres geplatzt war, hat die Schauspielerin das Anwesen jetzt für 4,5 Millionen Euro neu gelistet, wie das Magazin People berichtet. Das entspricht einer Preissenkung von 1 Million Euro gegenüber dem ursprünglichen Angebotspreis von 5,5 Millionen Euro, zu dem das Haus im September erstmals auf den Markt gekommen war. Die Neulistung erfolgt wenige Monate, nachdem Aubrey bestätigt hatte, ihr erstes Kind mit Partner Chris Abbott (40) zu erwarten.

Das Anwesen stammt aus dem Jahr 1928 und liegt in der Nähe von L.A.s hipper Ecke Franklin Village. Aubrey und ihr späterer Ex Jeff Baena (†47) hatten die Immobilie 2022 für rund 4 Millionen Euro gekauft. Das Anwesen bietet vier Schlafzimmer, sechs Bäder und mehr als 370 Quadratmeter Wohnfläche. Im Inneren warten hohe Decken, ein dramatisches Wohnzimmer mit großem Rundbogenfenster und Kamin, ein separates Esszimmer mit französischen Türen sowie eine offene Küche mit Kochinsel und Zugang zu einer Terrasse. Oben befindet sich die Hauptsuite mit Juliet-Balkon und Wellness-Bad, dazu kommt ein heller Sunroom mit eigenem Balkon an einem der weiteren Schlafzimmer. Ein Screeningroom, ein Weinkeller und ein modernes Soundsystem runden das Paket ab. Draußen locken mehrere Terrassenebenen, viel Grün, ein Pool mit eigenem Bad und ein Dampfraum, wie Fotos zeigen, die dem Magazin vorliegen.

Für Aubrey ist das Haus eng mit einem sehr persönlichen Kapitel verbunden. Die Schauspielerin war seit 2011 mit Jeff liiert, 2021 bestätigte sie, dass die beiden heimlich geheiratet hatten. Im September 2024 trennten sie sich offiziell, Anfang Januar 2025 starb Jeff im Alter von 47 Jahren in genau diesem Haus, wie People damals meldete. Jetzt richtet Aubrey ihren Blick nach vorn: Über ihr Familienglück spricht die sonst eher zurückhaltende Darstellerin nur selten öffentlich, doch der Verkauf der früheren gemeinsamen Bleibe und die anstehende Geburt markieren für sie offenbar den Beginn eines ganz neuen Lebensabschnitts.

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Getty Images Aubrey Plaza bei der NYC-Premiere von Prime Videos "Kevin" im April in New York City

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Getty Images Aubrey Plaza und Christopher Abbott bei der Premiere von "Danny And The Deep Blue Sea", November 2023

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Getty Images Aubrey Plaza und Jeff Baena beim Sundance Film Festival, Januar 2017