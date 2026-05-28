Sacha Baron Cohen erobert Netflix-Charts in 54 Ländern

Schauspieler Sacha Baron Cohen (54) ist derzeit auf Netflix auf dem Vormarsch: Seine neue Komödie "Ladies First" hat sich seit dem Start am 22. Mai in den globalen Charts nach oben gearbeitet und steht aktuell laut dem Analyse-Portal Flixpatrol in gleich 54 Ländern auf dem ersten Platz – darunter auch in Deutschland. An der Seite von Rosamund Pike (47) spielt Sacha einen karrieregeilen Londoner Manager namens Damien Sachs, der es zum CEO einer Werbeagentur bringen will und seine Freizeit mit zahlreichen Affären füllt. Als ein lukrativer Deal platzt, weil die Agentur keine weiblichen Führungskräfte hat, sieht er sich gezwungen, die langjährige Mitarbeiterin Alex Fox – gespielt von Rosamund – zur Kreativdirektorin zu befördern.

Was folgt, ist ein verrücktes Gedankenexperiment: Nach einem Streit wacht Damien in einer Welt auf, in der Frauen das Sagen haben – und Alex ist plötzlich seine Chefin. Regie führte Thea Sharrock, die bereits mit dem Drama "Ein ganzes halbes Jahr" international auf sich aufmerksam gemacht hat. Bei "Ladies First" handelt es sich um ein Remake des französischen Kinoerfolgs "Kein Mann für leichte Stunden" aus dem Jahr 2018. Trotz der beeindruckenden Chartplatzierung sind die Kritiken eher verhalten: Auf Rotten Tomatoes kommt der Film lediglich auf einen Score von 29 Prozent bei den Kritikern, während das Publikum mit 65 Prozent etwas wohlwollender urteilt. Hinter "Ladies First" folgen in den aktuellen deutschen Netflix-Filmcharts unter anderem "G.O.A.T. - Bock auf große Sprünge" auf Platz zwei und "Bodycam" auf Platz drei.

Sacha ist seit Jahrzehnten für seine schrillen Charakterrollen bekannt und wurde durch Figuren wie den kasachischen Reporter Borat oder den Modereporter Bruno weltberühmt. Der britische Comedian und Schauspieler ist Vater von drei Kindern, seine Ehe mit Schauspielkollegin Isla Fisher ging nach 13 Jahren in die Brüche. Rosamund wiederum ist spätestens seit ihrer Oscar-nominierten Rolle in "Gone Girl" ein fester Name in Hollywood und bewies zuletzt in Serien wie "Der Spion" ihre Vielseitigkeit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sacha Baron Cohen und Rosamund Pike beim "Ladies First" Special Screening im Ham Yard Hotel in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Sacha Baron Cohen, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Sacha Baron Cohen und Isla Fisher im April 2021