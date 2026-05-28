Trennung 2024: Rumer Willis & Derek streiten ums Sorgerecht

Rumer Willis (37) und ihr Ex-Partner Derek Richard Thomas liefern sich seit ihrer Trennung 2024 einen heftigen Sorgerechtsstreit um ihre gemeinsame Tochter Louetta. Dies geht jetzt aus umfangreichen Gerichtsdokumenten hervor, die dem Magazin Us Weekly vorliegen. Demnach zog die Schauspielerin mit der kleinen Louetta nach Sun Valley in Idaho, während der Musiker in Los Angeles blieb – ein Schritt, den Derek lediglich als kurzfristige Flucht vor Waldbränden verstanden haben soll. Rumer hingegen betont, er sei über den dauerhaften Umzug informiert gewesen und habe angebotene Besuchsmöglichkeiten ausgeschlagen. Nun stehen sich die beiden vor Gericht gegenüber und erheben schwere Vorwürfe.

Laut den Unterlagen habe Rumer ihrem Ex mehrfach angeboten, Aufenthalte in Idaho zu finanzieren, inklusive Unterkunft, Auto und einem Platz auf dem Anwesen ihrer Familie, doch er sei nicht gekommen. "Jedes Mal, wenn er Louetta sieht, ist es, weil ich die Reise nach Kalifornien ermögliche", erklärte sie laut Us Weekly. Zudem wirft die Schauspielerin ihm emotionalen Missbrauch, chronischen Drogenkonsum sowie kontrollierendes Verhalten in Gegenwart des Kindes vor. Dabei erklärte Rumer, dass ihre Tochter "in ihren ersten 14 Lebensmonaten" von Thomas "traumatisiert" wurde. Derek weist diese Vorwürfe entschieden zurück und ließ erklären, er sei ein "engagierter Vater".

Rumer und Derek lernten sich 2022 kennen und lieben, bevor Louetta 2023 zur Welt kam. Als die Trennung schließlich 2024 öffentlich wurde, erklärte Rumer in ihrer Instagram-Story: "Ich bin alleinerziehend und erziehe mit meinem Ex." Zudem erhielt Rumer laut Us Weekly Unterstützung von ihrer Mutter Demi Moore (63), die sich in einer Stellungnahme deutlich kritisch über Derek äußerte: Er zeige "absolut keinen Respekt, keine Fürsorge, kein Mitgefühl für niemanden, insbesondere nicht für Rumer und das Baby". Wie es für das Ex-Paar nun weitergeht, bleibt abzuwarten.

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Instagram / rumerwillis Derek Richard Thomas und Rumer Willis mit ihrer Tochter Louetta im Juni 2024

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Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrer Tochter Louetta, April 2024

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Getty Images Rumer Willis und Demi Moore im März 2023