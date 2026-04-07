Nach MLFL und Co.: David Nawaz will weg von Datingshows

Der ehemalige Make Love, Fake Love-Kandidat David Nawaz will sich künftig von Datingshows fernhalten. Bei der Fashionshow von Eric Sindermann (37) im Hofbräu Berlin sprach der TV-Teilnehmer nun über seine Pläne für die Zukunft im Reality-TV. Auf die Frage von Promiflash, ob er Lust habe, an weiteren Formaten teilzunehmen, antwortete David deutlich: "Ja, ich habe ein, zwei Formate, die in meinem Kopf herumschwirren, wo ich auch sehr zuversichtlich bin, dass das vielleicht was werden könnte. Aber ich will weg vom Dating, ganz klar." Der Realitystar machte damit klar, dass er seine TV-Karriere zwar fortsetzen möchte, aber in eine andere Richtung gehen will.

Auch ein Format wie Temptation Island oder andere Pärchenshows kommen für David nicht infrage, sollte er in Zukunft eine Partnerin haben. Stattdessen schweben ihm andere Formate vor, wie er im Interview erklärte: "Einfach ein paar Challenges – irgendwas Cooles, da bin ich auf jeden Fall dabei." Der Reality-TV-Darsteller scheint also eher an actionreichen Formaten mit Aufgaben interessiert zu sein als an weiteren Shows, in denen es um Liebe und Beziehungen geht.

In der Vergangenheit hat David bereits bei mehreren Datingshows mitgemacht. Er war unter anderem bei Take Me Out, Die Bachelorette und zuletzt eben bei "Make Love, Fake Love" zu sehen. Bei der Fashionshow im Hofbräu Berlin hatte der Reality-TV-Teilnehmer zudem verraten, dass er aktuell eine Frau kennenlerne und nach vielen Dates in der Hauptstadt gerade an einer bestimmten Dame Interesse habe. Ob aus dieser Bekanntschaft eine feste Beziehung wird, ist bisher jedoch nicht bekannt.

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RTL / Jörn Strojny "Make Love, Fake Love"-Kandidat David, 2025

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Instagram / david_nawaz David Nawaz, Reality-Bekanntheit

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"Die Bachelorette" 2023 David bei "Die Bachelorette" 2023

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