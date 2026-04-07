Hochschwangere Gülcan Kamps sendet Babybauch-Ostergrüße

Gülcan Kamps (43) erwartet ihr zweites Kind und zeigt sich jetzt stolz mit Babybauch auf Instagram. Die Moderatorin präsentierte sich hochschwanger in einem hellen Kleid und posierte bei tollstem Sonnenschein für ihre Follower. Dazu trug die werdende Mama eine Sonnenbrille und strahlte übers ganze Gesicht. "Frohe Ostern, euer Hasi Gülcan und Baby Kamps zwei", schrieb sie zu dem Schnappschuss. Mit diesem süßen Post machte die Moderatorin ihren Fans eine Freude und bestätigte gleichzeitig, dass es sich bei dem Nachwuchs um ihr zweites Kind handelt.

Die Resonanz der Community ließ nicht lange auf sich warten. Zahlreiche Fans gratulierten der 43-Jährigen begeistert zu ihrem Babyglück. "Das ist ja toll. Dann herzlichen Glückwunsch zum Babyglück Nummer zwei. Das ist großartig. Du siehst fantastisch aus", schwärmte ein Follower unter dem Beitrag. Auch Realitystar Sarah Joelle Jahnel (36) meldete sich zu Wort und kommentierte den Babybauch-Post. "Da sitzen wir beide hochschwanger auf derselben Insel. Alles Gute dir bzw. euch", schrieb sie. Offenbar befinden sich die beiden werdenden Mütter zur gleichen Zeit am selben Urlaubsort.

Gülcan ist seit einigen Jahren verheiratet und bereits Mutter eines Kindes. Die ehemalige Viva-Moderatorin, die in den 2000er Jahren vor allem durch ihre Arbeit beim Musiksender bekannt wurde, hat sich im Laufe der Jahre auch als Unternehmerin einen Namen gemacht. Nachdem sie lange Zeit aus dem Rampenlicht verschwunden war, teilt Gülcan mittlerweile wieder vermehrt Einblicke in ihr Privatleben mit ihren Fans auf Social Media. Ihr Familienglück ist dabei ein wichtiges und zentrales Thema. Besonders rund um Schwangerschaft und Muttersein richtet sie demnach regelmäßig warme Worte an ihre Community und bedankt sich für deren Unterstützung.

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Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps schwanger 2026

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Getty Images Sebastian und Gülcan Kamps im August 2009

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Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im März 2026