Kriselt es in Prinz William und Prinzessin Kates Ehe?

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) sollen sich laut Medienberichten bereits in einer tiefen Ehekrise befinden. Insider behaupten sogar, dass das royale Paar bereits getrennt leben könnte. Im Januar 2026 sorgte ein Video auf X für Aufsehen, das George (12) und Charlotte (10) mit Übernachtungstaschen per Helikopter am Kensington-Palast ankommen zeigte. Dies führte zu Spekulationen, dass William und Kate an verschiedenen Orten wohnen könnten. Nur zwei Tage nach Veröffentlichung des Videos besuchten die beiden gemeinsam das Charing-Cross-Hospital in London, doch ihre Lächeln wirkten auf viele Beobachter nicht authentisch. Auffällig war zudem, dass Kate bei diesem Auftritt ohne ihren Verlobungsring erschien – dabei hatte sie das ikonische Schmuckstück bei einem Krankenhausbesuch im Juli 2025 noch getragen.

Auch Williams Verhalten in den sozialen Medien wirft Fragen auf. An Kates 44. Geburtstag am 9. Januar verzichtete der Prinz darauf, seiner Frau auf dem gemeinsamen Instagram-Account öffentlich zu gratulieren. Stattdessen wurde lediglich ein Video über die Serie "Mother Nature" geteilt. Zudem hat William kürzlich Krisenmanagerin Liza Ravenscroft engagiert, die auf Empfehlung von Julian Payne, dem früheren Kommunikationssekretär von König Charles (77), ins Team kam. Offiziell heißt es, die Rolle sei nicht krisenbasiert, doch der Zeitpunkt erscheint bemerkenswert. Bereits im April 2025 hatte William dieselbe Anwaltskanzlei beauftragt, die auch seine Mutter Prinzessin Diana (†36) bei ihrer Scheidung von Prinz Charles vertreten hatte.

Dass die Beziehung der beiden nicht immer einfach war, ist allerdings kein Geheimnis. Schon vor der Hochzeit im April 2011 hatte Kate Zweifel, ob sie mit dem Druck einer Beziehung zu William umgehen könne. Wie Russell Myers, Autor des Buches "William and Catherine, The Monarchy's New Era: The Inside Story", dem Magazin People im Februar 2026 verriet, musste damals sogar die Queen eingreifen. Sie habe William überzeugt, dass Liebe und Vertrauen ausreichen würden, um schwierige Zeiten zu überstehen. Zuletzt zeigte sich die Familie bei der Ostermesse in der St. George's Chapel auf Windsor Castle noch gemeinsam mit ihren drei Kindern und den anderen Royals, doch die anhaltenden Gerüchte und Williams ungewöhnliche Personalentscheidungen lassen Beobachter weiter spekulieren.

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Getty Images Prinz William und Kate, Prinzessin von Wales, bei der Inthronungszeremonie von Sarah Mullally im Canterbury Cathedral

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William bei der Amtseinführung von Sarah Mullally zur Erzbischöfin von Canterbury

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern beim Oster-Gottesdienst in der St George’s Chapel in Windsor, April 2026