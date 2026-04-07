Natascha Ochsenknecht gibt zu: Sie war eine strenge Mama

Natascha Ochsenknecht (61) hat sich den Fragen ihrer Fans gestellt und dabei auch über ihre Rolle als Mutter gesprochen. In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Follower von der Realitystar-Mama wissen, ob sie bei der Erziehung ihrer drei Kinder Wilson Gonzalez Ochsenknecht (36), Jimi Blue Ochsenknecht (34) und Cheyenne Savannah Ochsenknecht (25) eine strenge Mutter gewesen sei. "Kommt darauf an. Tischmanieren, Pünktlichkeit und so weiter, ja. Bin selbst mit Knigge groß geworden, habe das direkt weitergegeben", erklärte Natascha ihren Followern auf der Social-Media-Plattform.

Die dreifache Mutter verriet weiter, dass sie selbst mit strengen Benimmregeln aufgewachsen sei und diese Werte an ihre Kinder weitergegeben habe. Natascha betonte jedoch gleichzeitig, dass sie "beide Seiten" habe – ein Hinweis darauf, dass sie in ihrer Erziehung durchaus auch eine lockere und nachgiebige Version ihrer selbst gezeigt hat. Heute sind alle drei Kinder von Natascha erwachsen und gehen ihre eigenen Wege. Besonders ihre Tochter sorgte mit ihrer Lebensgestaltung für Überraschung.

Cheyenne führt nämlich gemeinsam mit ihrem Ehemann einen Bauernhof. Ein Fan fragte Natascha deshalb, ob sie sich jemals hätte träumen lassen, dass Cheyenne Bäuerin werden würde. Die Antwort der Realitystar-Mutter fiel pragmatisch aus: "Nein, aber irgendwie war ihr alles zuzutrauen." Damit machte sie deutlich, dass sie ihre Tochter offenbar schon immer als jemanden wahrgenommen hat, der seinen eigenen Weg geht und sich nicht scheut, ungewöhnliche Entscheidungen zu treffen.

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IMAGO / Panama Pictures Natascha Ochsenknecht, TV-Persönlichkeit

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Imago Natascha Ochsenknecht präsentiert ihr Label NO mit Jimi Blue Ochsenknecht, Cheyenne Ochsenknecht und Wilson Gonzales Ochsenknecht, November 2021

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Getty Images Cheyenne und Natascha Ochsenknecht in einer "Promi Big Brother"-Liveshow, September 2016