Wie Robin Williams Ben Afflecks Leben für immer veränderte

Ben Affleck (53) erinnert sich mit großer Dankbarkeit an die Zusammenarbeit mit Robin Williams (†63) während der Dreharbeiten zu "Good Will Hunting" zurück. Der Film aus dem Jahr 1997, für den Ben und sein Freund Matt Damon (55) nicht nur das Drehbuch schrieben, sondern auch die Hauptrollen übernahmen, wurde zum großen Durchbruch für die beiden. In einem Interview mit dem YouTube-Kanal "Jake's Takes" schwärmte der Schauspieler jetzt von der Begegnung mit Robin, der damals die Rolle des Psychologen Sean Maguire übernahm. "Ich liebte Robin. Er war der erste Mensch, den ich traf oder kannte, der so richtig berühmt war", erzählte Ben.

Die Besetzung von Robin kam damals durch einen glücklichen Zufall zustande. Zunächst war Harvey Keitel (86) für die Rolle des Therapeuten im Gespräch gewesen, doch dann sorgte Regisseur Francis Ford Coppola (87) dafür, dass Robin das Drehbuch in die Hände bekam. Robin habe keine Ahnung gehabt, wer "diese Typen" waren, deren Namen auf dem Deckblatt standen. "Er hat so viel für uns getan, indem er an uns glaubte [...] und auch durch seine Wärme, seine Freundlichkeit", erklärte Ben. Für seine sensible Darstellung des Therapeuten wurde Robin mit einem Oscar ausgezeichnet, "Good Will Hunting" wurde zum Welterfolg – und bei Ben blieb vor allem die intensive Begegnung mit dem verstorbenen Kollegen hängen.

"Er war ein wirklich außergewöhnlicher, freundlicher, liebenswerter Mensch", erklärte der heute 53-Jährige. Robin habe ihm durch seine Wärme und Freundlichkeit gezeigt, wie man mit Menschen umgeht. "Ich dachte mir, wenn dieser Typ das tun kann, so freundlich zu den Menschen zu sein, mit denen er arbeitet, sich um sie zu kümmern und ihnen zuzuhören, dann kann ich das auch", so Ben weiter. Er sei damals erst 24 Jahre alt gewesen, und Robin habe einen riesigen Eindruck auf ihn gemacht. "Ich wünschte, ich hätte ihn mein ganzes Leben lang gekannt", sagte Ben über den 2014 verstorbenen Schauspieler.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Ben Affleck, Robin Williams

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Getty Images Die Schauspieler Ben Affleck, Matt Damon und Robin Williams posieren bei den Oscars 1998.

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Getty Images Ben Affleck bei den Oscars, 2013