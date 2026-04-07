Steht Jan vor dem Dschungelcamp-Aus? Das denkt Olivia Jones

Olivia Jones (56) glaubt nicht daran, dass Jan Köppen (43) als Moderator des Dschungelcamps ausgetauscht wird. Nachdem die diesjährige Staffel der RTL-Show für heftige Diskussionen gesorgt hatte und Jan sich beim "Nachspiel" selbstkritisch zu seinem Umgang mit Gil Ofarims (43) Aussagen geäußert hatte, kamen Spekulationen auf, der Moderator könnte 2027 nicht mehr dabei sein. Bei der Eröffnung ihrer neuen "Dschungel Bar" in Hamburg sprach Olivia jetzt Klartext und machte deutlich, dass sie solche Vermutungen für unbegründet hält. Gegenüber dem OK Magazin erklärte die Dragqueen, dass Jan und Sonja Zietlow (57) ein gutes Team seien und sie sich nicht vorstellen könne, dass er seinen Job an den Nagel hängt.

"Nein, das glaube ich nicht. Also ich wundere mich auch immer bei so einem Format, das eigentlich Leichtigkeit und Trash ist, dass die Leute auch, wie er schon selber sagt, rumbrüllen und so aggressiv sind und fordern: 'Nein, der darf das nicht mehr moderieren.' Das wird, glaube ich, nicht so sein, weil ich weiß, dass Jan und Sonja ein gutes Team sind", so Olivia. Die 56-Jährige betonte außerdem, dass es völlig normal sei, wenn sich ein Moderations-Duo auch mal nicht einig ist. Mit Angela Finger-Erben (46) erlebe sie das in der Live-Sendung "Die Stunde danach" ebenfalls: "Da geht es manchmal drunter und drüber und da sagen wir auch 'Was hast du denn jetzt gesagt?' oder 'Das war mein Text'. Das gehört einfach dazu. Und Dschungelcamp ist und bleibt halt Trash."

Olivia ist seit Jahren eng mit dem Dschungelcamp verbunden. Die Hamburgerin nahm vor einigen Jahren selbst an der Show teil und landete damals auf dem zweiten Platz. Inzwischen moderiert sie die Aftershow-Sendung "Die Stunde danach" an der Seite von Angela. Als Kandidatin würde man sie jedoch nicht mehr sehen, wie sie verriet. Sie finde es super, dass sie die Aftershow moderiere und auch "Das Promi-Büßen" so erfolgreich sei, weil es für sie ein Herzensprojekt ist. An einer Reality-TV-Show teilzunehmen, komme für sie aber nicht mehr infrage.

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RTL/Julia Feldhagen Olivia Jones bei den Reality Awards 2024

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Instagram / jankoeppen Jan Köppen, Januar 2026

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RTL Sonja Zietlow und Jan Köppen, Dschungelcamp 2026