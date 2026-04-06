Datingshows: Glaubt David Nawaz an die große Liebe im TV?

David Nawaz hat bereits an mehreren Datingshows teilgenommen – von Take Me Out über Die Bachelorette bis hin zu Make Love, Fake Love. Bei der Fashionshow von Eric Sindermann (37) im Hofbräu Berlin sprach der Realitystar nun offen darüber, ob man in solchen Formaten tatsächlich die große Liebe finden kann. Gegenüber Promiflash überraschte David mit seinem Fazit. "Ich bin der Meinung, man ist genauso erfolgreich in Datingshows wie auf Dating-Apps. Natürlich macht man das eine vor der Öffentlichkeit und es ist noch mal ein anderes Erlebnis", erklärte er. Seine Schlussfolgerung: "Beides ist nicht unbedingt super erfolgreich, aber man kann die große Liebe da finden."

Der TV-Star reflektierte dabei auch über seine eigenen Erfahrungen in den verschiedenen Formaten. "Bei 'Take Me Out' hatte ich eine tolle Kennenlernphase gefunden. Bei 'Die Bachelorette' hat es da nicht so gut geklappt", gab David zu. Doch auch wenn es mit der großen Liebe nicht immer klappt, sieht er die Teilnahme an solchen Shows keineswegs als verschwendete Zeit. "Selbst wenn du die große Liebe nicht findest, findest du einen Haufen toller Leute und eine gute Freundschaft ist manchmal sogar noch mehr wert", betonte er im Gespräch.

Privat scheint David derzeit ebenfalls offen für die Liebe zu sein. Nach seiner Trennung von Ex-Freundin Christina lernt er aktuell eine Frau kennen, wie er zudem gegenüber Promiflash verriet. Nach mehreren Dates in Berlin habe er nun eine ganz bestimmte Person gefunden, an der er Interesse hat. Ob diese Kennenlernphase aus dem privaten Umfeld oder einer Dating-App stammt, ließ er offen – doch eins wird klar: David setzt offenbar nicht nur auf schnelle Flirts, sondern auch auf echte Verbindungen.

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Imago David Nawaz bei der Premiere der dritten Staffel von "The 50", März 2026

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RTL Elena Miras mit David bei "Make Love, Fake Love"

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"Die Bachelorette" 2023 David bei "Die Bachelorette" 2023