À la Jack Sparrow: Johnny Depp launcht seinen eigenen Rum

Johnny Depp (62) erfüllt sich einen hochprozentigen Traum: Der Schauspieler hat mit seinem Geschäftspartner Bobby DeLeon seinen eigenen Rum auf den Markt gebracht. Das neue Herzstück des Hollywoodstars hört auf den Namen "Three Hearts Rum" und soll die karibische Rum-Tradition und die enge Freundschaft der beiden Macher feiern, wie unter anderem der Hollywood Reporter berichtet. Erste Hinweise auf das Projekt lieferte Johnny schon im Dezember 2025, als er mit einem augenzwinkernden Hinweis an seine Kultfigur Jack Sparrow aus Fluch der Karibik erinnerte und sagte: "Der Rum ist nicht weg!" Jetzt ist klar, was er damit meinte: Die Fans können seinen persönlichen Inselspirit bald selbst im Glas haben.

Besonders ins Auge sticht das aufwendig gestaltete Flaschendesign, an dem Johnny intensiv mitgearbeitet hat und das er nun auf Instagram präsentiert. Die Glasflasche ist gespickt mit Anspielungen auf seine Tattoos und sein privates Leben: Eine eingravierte Flagge setzt sich aus seinen Körperzeichnungen zusammen, am Flaschenhals hängt ein kleiner Kompassanhänger in Armbandform. Der Markenname "Three Hearts" steht für die drei großen Lieben in seinem Leben, während ein Totenkopf an die Vergänglichkeit erinnern soll. Ein eingravierter Blitz symbolisiert nach der offiziellen Pressemitteilung lebenslange Freundschaft. Im Flaschenboden steckt zudem Johnnys persönliches Motto: "No Fear. No Malice. No Envy." – keine Angst, keine Böswilligkeit, kein Neid.

Die Inspiration für den karibischen Tropfen kommt aus einem Ort, der Johnny bereits seit Jahrzehnten begleitet: seiner Privatinsel Little Hall's Pond Cay auf den Bahamas. Dort verbrachte der Star über mehr als zwanzig Jahre immer wieder viel Zeit, wie er in der Erklärung zur Marke erzählt. In den vergangenen Jahren, als verheerende Hurrikans die Region trafen, wuchs bei dem Schauspieler der Wunsch, die Inselwelt und ihre Bewohner stärker zu unterstützen und auf ihre Kultur aufmerksam zu machen. "Rum birgt die Geschichte der Inseln", erklärte Johnny in dem Statement. Er schwärmt davon, dass der Spirit von den Menschen geprägt wird, die Zuckerrohr anbauen, den Rum fermentieren und ihn reifen lassen. Geschäftspartner Bobby betonte in derselben Erklärung, sie hätten das Projekt bewusst nicht überstürzt: Der Rum stehe für Geduld, Zusammenarbeit und das Band der Freundschaft – Werte, die in Johnnys Leben neben der Schauspielerei einen ganz besonderen Platz einnehmen sollen.

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Instagram / johnnydepp Johnny Depp, Schauspieler

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Getty Images Johnny Depp, Dezember 2024

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Instagram / killerbartender Johnny Depp, Schauspieler