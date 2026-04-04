Elena Miras blockt halben MLFL-Cast: Das sagt Ferris dazu

Elena Miras (33) hat nach den Dreharbeiten zur Show Make Love, Fake Love einen Großteil des männlichen Casts auf Social Media blockiert – doch einer ist davon ausgenommen: Realitystar Ferris. Während Kandidaten wie Johannes, Alex G., David, Alex B. und Oskar in einem TikTok-Livestream über das Blockieren berichteten, steht der Realitystar weiterhin mit Elena in Verbindung. Im Gespräch mit Promiflash äußern sich Ferris und seine Freundin Mia nun zu dem radikalen Schritt der Single-Lady. Als Grund für die Blockade hatte Elena persönliche Differenzen genannt, doch Ferris hält sich mit einer Bewertung zurück. "Boah, das muss sie wissen. Also, das ist ihr Ding", erklärt er.

Trotz des guten Kontakts zu Elena betont Ferris, dass er sich auch mit den anderen Teilnehmern der Show gut versteht. "Wir verstehen uns gut mit ihr – wir verstehen uns aber auch mit den anderen gut, deswegen...", führt er im Promiflash-Interview aus. Seine Freundin Mia nimmt eine neutrale Haltung ein und meint: "Wir stecken nicht in ihr drin. Sie wird ihre Gründe haben." Auf die Frage, ob er und Elena nach der Show noch regelmäßig in Kontakt stehen, gibt Ferris zu: "Also regelmäßig jetzt nicht, aber ab und zu mal."

Vor einigen Wochen meldete sich Elena auf Instagram selbst zu Wort. Dort erklärte sie in ihrer Story, dass sie mit der öffentlichen Aufmerksamkeit rund um ihre Person abschließen wollte. "Seit Wochen wird öffentlich Content über mich produziert, inklusive Musik, Clips, Livestreams und Interviews", stellte die 33-Jährige klar. Sie habe sich bewusst entschieden, nicht weiter an dem Drama teilzunehmen, sondern klare Grenzen zu setzen. "Ich habe mich bewusst entschieden, darauf nicht einzusteigen, sondern klare Grenzen zu setzen und entsprechende Accounts zu blockieren", erklärte sie ihren Fans.

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RTL Elena Miras und Ferris bei "Make Love, Fake Love"

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RTL / Jörn Strojny "Make Love, Fake Love"-Kandidat Ferris

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RTL "Make Love, Fake Love"-Lady Elena Miras, 2025

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