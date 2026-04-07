Nach Ozempic: Gina-Lisa Lohfink geht wieder zum Beauty-Doc

Gina-Lisa Lohfink (39) hat in kurzer Zeit rund acht Kilogramm abgenommen und wiegt aktuell zwischen 51 und 53 Kilo. Doch der drastische Gewichtsverlust, den sie durch Sport und die Einnahme der Abnehmspritze Ozempic erreicht hat, zeigt deutliche Spuren in ihrem Gesicht. Eingefallene Wangen, weichere Konturen und Falten machen sich bemerkbar – Veränderungen, die das Model so nicht erwartet hatte. "Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel ausmacht", erklärte die 39-Jährige geschockt gegenüber Bild. Um ein sogenanntes "Ozempic-Face" zu vermeiden, lässt sich Gina-Lisa jetzt umfassend behandeln. "Ich will nicht aussehen wie Kelly Osbourne. Wenn sie sich so schön findet, ist das total okay", stellte sie klar.

Schönheitschirurg Christian Benz diagnostizierte bei der Reality-Darstellerin einen deutlichen Volumenverlust im Mittelgesicht und entlang der Kieferlinie – ein Effekt, der bei schnellen Gewichtsabnahmen häufig auftritt, in ihrem Alter aber ungewöhnlich stark ausfällt. Hinzu kommt ein weiteres Problem: Frühere Beauty-Eingriffe, die vorher harmonisch wirkten, treten nun deutlicher hervor. Besonders im Lippenbereich zeigen sich verschobene Filler, die korrigiert werden müssen. Die Behandlung umfasst deshalb das gesamte Gesicht und kostet rund 6.000 Euro, verteilt auf mehrere Sitzungen. Kollagen-Booster sollen die Hautstruktur stärken, Hyaluron-Filler gezielt Volumen zurückbringen. Die alten Lippen-Filler werden aufgelöst und anschließend neu modelliert. Auch feine Fältchen im Mundbereich werden mit minimal dosiertem Botox und Laser behandelt, selbst der Hals wird einbezogen, um sichtbar gewordene Muskelstränge zu entspannen.

Die gelernte Arzthelferin Gina-Lisa ist bereits seit Jahren für ihre Offenheit rund um Beauty-Eingriffe bekannt. Zuerst steht jedoch ein weiterer Termin in der "Dorow Clinic" an der Schweizer Grenze an. Dort wird ihr Po korrigiert – eine Folgebehandlung einer früheren Behandlung in der Türkei, bei der Füllmaterial ins Bein gewandert war. Nun soll die Gegenseite angepasst werden, um die Symmetrie wiederherzustellen. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin war 2006 in der Show zu sehen und machte sich danach vor allem als Realitystar einen Namen.

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Imago Gina-Lisa Lohfink beim Box-Event The Ultimate HYPE in der Rudolf-Weber-Arena Oberhausen

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Amazon Prime Video Gina-Lisa Lohfink, "The 50"-Kandidatin

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Imago Gina-Lisa Lohfink bei der Benefizgala Night of Reality Stars zugunsten der Berliner Aids-Hilfe e.V. im Masumi Space, Berlin