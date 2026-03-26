Fans boykottieren die neue AYTO-Staffel wegen MLFL-Johannes

Die neue Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love steht in den Startlöchern, doch bei den Fans kommt die Ankündigung nicht gut an. Nachdem RTL vor wenigen Stunden den offiziellen Cast der VIP-Ausgabe der Kuppelshow verkündet hat, formiert sich in den sozialen Medien bereits massiver Widerstand gegen die kommende Staffel. Im Zentrum der Kritik steht dabei ein Kandidat ganz besonders: Johannes, der in diesem Jahr bereits bei Make Love, Fake Love zu sehen war. Auf Instagram machen zahlreiche User ihrem Unmut Luft und kündigen an, die neue Staffel wegen seiner Teilnahme boykottieren zu wollen.

Die Kommentare unter dem Post sprechen eine deutliche Sprache. Fans werfen dem Realitystar vor, in der jüngsten "Make Love, Fake Love"-Staffel durchgehend eine aggressive Grundhaltung erkennen lassen zu haben. "Johannes nach dem latent aggressiven Verhalten bei MLFL [eine Plattform] zu geben, ist wirklich das Letzte", schreibt ein enttäuschter Zuschauer. Ein anderer kommentiert: "Ich verstehe nicht, was Johannes da macht." Besonders drastisch formuliert es ein weiterer User: "Johannes allein reicht aus, um die Staffel zu canceln." Auch die Auswahl der Produktionsfirma wird kritisiert: "Auf Johannes hätte man definitiv verzichten können", heißt es in einem weiteren Kommentar.

Johannes ist nicht der erste Kandidat der neuen "Are You The One – Reality Stars in Love"-Staffel, der für Gesprächsstoff sorgt. Auch die Teilnahme von Raúl Richter (39) an der Show sorgte bei den Fans für Irritationen. Viele Zuschauer können sich den Schauspieler nur schwer in dem Format vorstellen, in dem Singles nach ihrem Perfect Match suchen. Während Raúls Casting jedoch eher für ungläubiges Staunen sorgte, scheint die Reaktion auf Johannes deutlich negativer auszufallen. Die Fans zeigen sich nicht nur überrascht, sondern regelrecht verärgert über die Entscheidung, ihm erneut eine Plattform im Reality-TV zu bieten.

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RTL / Katya Bulgakova Johannes, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

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RTL Elena Miras und Johannes bei "Make Love, Fake Love", 2025

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RTL / Katya Bulgakova Raúl Richter, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat