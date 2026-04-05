So läuft Ferris & Mias Beziehung nach "Make Love, Fake Love"

Ferris Freiwald und Mia Bretschneider haben es in der vierten Staffel von Make Love, Fake Love auf den dritten Platz geschafft – und blicken mehr als zufrieden auf ihre Teilnahme zurück. Im Interview mit Promiflash verrät Ferris nun, wie es nach dem Ende der Show um ihre Beziehung steht: "Sehr, sehr gut – besser als vorher. Also für uns hat es sich auf jeden Fall gelohnt." Die beiden wirken glücklich, die Herausforderungen der Realityshow gemeinsam gemeistert zu haben, an denen schon so manche Paare gescheitert sind.

Auch Mia zieht ein positives Fazit. Auf die Frage, ob durch die Teilnahme an dem TV-Format möglicherweise neue Probleme in ihrer Beziehung entstanden seien, gibt sie eine klare Antwort. "Nein, ganz im Gegenteil. Es hat uns eher noch mehr zusammengeschweißt und hat uns ehrlich gesagt echt gutgetan", erzählt sie im Gespräch. Für die beiden scheint die Teilnahme also weniger ein Risiko, sondern vielmehr eine Chance gewesen zu sein, ihre Beziehung zu festigen und neue Erfahrungen gemeinsam zu sammeln.

Ganz anders sieht es bei Elena Miras (33) aus, die in der "Make Love, Fake Love"-Staffel als Single-Lady nach dem passenden Match für sich suchte. Laut mehreren männlichen Kandidaten der Staffel – darunter Johannes, Alex G., David, Alex B. und Oskar – hat die Influencerin nach den Dreharbeiten die Kontakte zu fast allen abgebrochen. In einem gemeinsamen TikTok-Livestream berichteten die Männer, dass Elena sie auf sämtlichen Kanälen blockiert habe. Eine Ausnahme gibt es aber offenbar: Ferris steht weiterhin gelegentlich mit ihr in Kontakt.

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Instagram / _ferris3_ Ferris und Mia, "Make Love, Fake Love"-Kandidaten

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Imago Mia Bretschneider und Ferris Freiwald bei der Premiere von "The 50" Staffel 3, März 2026

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RTL Elena Miras und Ferris bei "Make Love, Fake Love"