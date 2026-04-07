Pietro Lombardi träumt vom TV-Comeback mit Dieter Bohlen

Pietro Lombardi (33) hat sich jetzt zur neuen Staffel von Deutschland sucht den Superstar geäußert und dabei ein mögliches TV-Comeback mit seinem Mentor Dieter Bohlen (72) angedeutet. Die erste Folge der 22. Staffel, die am vergangenen Samstag bei RTL ausgestrahlt wurde, konnte der Sänger nicht verfolgen, da er zeitgleich im Megapark auf Mallorca auf der Bühne stand. "Aber ich werde mir die Wiederholung anschauen und wünsche DSDS und der Jury ganz viel Erfolg", erklärte der 33-Jährige in einer Instagram-Fragerunde. Trotz dieser diplomatischen Worte wurde Pietro dann plötzlich emotional und sprach über seine enge Verbindung zu Dieter.

"Klar vermisst man es nach fünf Jahren als Juror, aber am Ende: viel wichtiger als ein Job ist die Freundschaft von Dieter Bohlen und mir. Kein Fake, sondern echt. Es ist Familie", betonte der Sänger. Der bekennende Fan des Karlsruher SC machte deutlich, dass er dem Pop-Titan für immer dankbar sein werde: "Ohne Dieter kein Pietro." Dann ließ Pietro eine Aussage fallen, die bei seinen Anhängern für Hoffnung sorgte: "Und merkt euch meine Worte: Irgendwann werdet ihr uns wieder zusammen im TV sehen." Die Fans reagierten begeistert auf diese Ankündigung, wobei viele sich eine Rückkehr des Sängers zu "Deutschland sucht den Superstar" wünschen. "Ohne dich macht es keinen Sinn!", kommentierte ein User. Mit der neuen Jury, bestehend aus Isi Glück und Bushido (47), werden die Zuschauer bisher nicht warm.

Pietro hatte 2011 die achte Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" gewonnen und war später von 2019 bis 2024 selbst als Juror in der Show tätig. In dieser Zeit entwickelte sich zwischen ihm und Dieter eine enge Beziehung, die über die berufliche Zusammenarbeit hinausgeht. Der Musiker ist außerdem Vater von zwei Kindern und derzeit in einer Beziehung. Während seiner Zeit als Juror begeisterte Pietro die Zuschauer immer wieder mit seinem Humor und seiner authentischen Art. "Mit Pietro war es etwas humorvoller, ich will Pietro zurück", verdeutlichte ein Fan in der Fragerunde des Ex-Mannes von ESC-Teilnehmerin Sarah Engels (33).

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Imago Pietro Lombardi bei der Bling Bling Record Release Party von twenty4tim in der Kunstbar Köln, 31.03.2022

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Getty Images DSDS-Stars Dieter Bohlen und Pietro Lombardi

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Getty Images Pietro Lombardi und Dieter Bohlen im April 2023