Bitterer Vertrauensbruch: Mike Cees packt nach Baby-News aus

Mike Cees (38) wird Vater einer Tochter. Die Nachricht teilt der Realitystar kürzlich mit seiner Community – und verbindet sie nun mit einer alarmierenden Schilderung aus seinem Privatleben. In seiner Instagram-Story erklärt Mike, warum er sich trotz seines Wunsches nach Diskretion öffentlich äußert. "Da ich euch neulich – obwohl ich alles schützen wollte – schon Einblicke geben musste... will ich jetzt einmal klarstellen, warum. Jemand aus dem engsten Umfeld der Kindsmutter wollte uns an die Presse verkaufen. Sie. Das Kind. Mich. Dubai. Alles", offenbart er. Zur Mutter des ungeborenen Kindes, zu ihrem Verhältnis und zu weiteren Umständen macht er weiterhin keine Angaben.

Mike schreibt, er sei über diese Pläne informiert worden und habe daraufhin eine Entscheidung treffen müssen. "Ich wurde darüber informiert – und hatte genau zwei Optionen: abwarten und zusehen oder selbst rausgehen und die Kontrolle behalten. Ich habe mich entschieden, nicht Opfer zu sein." Besonders getroffen habe ihn, dass der vermeintliche Verrat aus dem Inneren gekommen sei: "Was mich aber am meisten trifft: Es kam nicht von außen. [...] Ich werde keine Namen nennen. Noch nicht. Aber merkt euch eins: Der größte Verrat kommt selten von Fremden." Namen oder konkrete Details nennt der Sommerhaus-Star nicht.

Der 38-Jährige machte seine bevorstehende Vaterschaft vor rund vier Wochen auf Instagram öffentlich. In einem offenen Brief an seine ungeborene Tochter wandte er sich mit emotionalen Worten an das Kind. "Meine kleine Tochter, es zerreißt mir das Herz, diese Worte zu schreiben. Denn ich wünsche mir nichts mehr, als dich in allen Phasen deines Aufwachsens zu begleiten und Teil deines Lebens zu sein", schrieb er damals. Seine Tochter sei für ihn Hoffnung und Kraft in dunklen Momenten gewesen. Auch das Verhältnis zur Mutter blieb dabei öffentlich im Dunkeln, da Mike Cees die Identität seiner Partnerin lange Zeit schützen wollte.

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RTL Mike Cees bei "Prominent getrennt"

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Instagram / mikecees_official Mike Cees im Januar 2025

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ActionPress / AEDT Mike Cees im Juli 2022