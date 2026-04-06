Spannend: Sie gewinnt das große "Promis unter Palmen"-Finale

Franziska Temme (31) hat es geschafft: Die Reality-TV-Bekanntheit gewinnt das große Finale von Promis unter Palmen 2026 und schnappt sich damit den Jackpot von 83.112,10 Euro. In der spannenden Schlussfolge trat Franziska gemeinsam mit Dilara Kruse und Gina-Lisa Lohfink (39) unter den Augen ihrer bereits ausgeschiedenen Mitkandidaten zum letzten Showdown an. Moderiert wurde das Ganze von Claude Oliver Rudolph (69), der im großen Finale die Nerven der Kandidatinnen noch einmal ordentlich auf die Probe stellte und schließlich die alles entscheidende Siegerverkündung übernahm.

Zunächst sah es gar nicht nach einem klaren Ausgang aus: Im finalen Parcours scheiterten alle drei Frauen an der strengen Zeitvorgabe von 30 Minuten. Sie mussten bunte Stangen nach Farben sortieren, ein kniffliges Kreuzworträtsel lösen und einen Ball durch ein verzwicktes Labyrinth manövrieren – doch keine schaffte das komplette Programm rechtzeitig. Dadurch kam es zu einem seltenen Show-Moment: einem Stechen per Würfelkelle. Kurz vor dem Entscheidungsmoment wirkte Franziska deutlich mitgenommen von den letzten Wochen unter der Sonne und erklärte: "Ich dachte, dieser Psychoterror ist jetzt endlich vorbei." Gina-Lisa kündigte im Vorfeld bereits an: "Das wird ein krasses, krasses Finale geben."

Beim entscheidenden Wurf zeigte sich dann, wer am Ende wirklich das Glück auf seiner Seite hatte. Gina-Lisa landete mit einer gewürfelten Drei auf Platz drei und verabschiedete sich unter Tränen: "Man darf ja immer nichts bereuen im Leben, was man macht. Und ich habe einfach mein Herz und meinen Charakter behalten und mit Liebe das Ganze hier gemacht." Dilara schnappte sich mit der Zahl sechs den zweiten Platz, bevor Franziska mit einer Zehn endgültig zur Siegerin gekürt wurde. Mit dem Sieg bei "Promis unter Palmen" schreibt sie nun ein neues Kapitel in ihrer TV-Laufbahn und kann sich neben dem Pokal auch über einen satten Geldgewinn freuen – im Gegensatz zu Edith Stehfest (30), die kurz vor dem Finale ausgeschieden ist.

Anzeige Anzeige

Joyn Alle Teilnehmer der neuen "Promis unter Palmen"-Staffel

Anzeige Anzeige

Imago Franziska Temme bei der Premiere von "Promis unter Palmen" im Cineova Köln am 04.02.2026

Anzeige Anzeige

Joyn Gina-Lisa Lohfink bei "Promis unter Palmen" 2026