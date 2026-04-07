Vor Casino in Florida: Rapper Offset wurde angeschossen

Schreckliche Nachrichten aus Florida: Rapper Offset (34) ist am Montag in der Nähe eines Casinos angeschossen worden. Wie ein Sprecher des Musikers gegenüber TMZ bestätigte, ereignete sich der Vorfall nahe des Seminole Hard Rock Hotel & Casino in Hollywood, Florida. Offset wurde bei dem Angriff getroffen, doch es gibt auch eine gute Nachricht: Dem früheren Migos-Star geht es den Berichten zufolge gut. Weitere Details zu seinen Verletzungen sind bislang noch nicht bekannt. Auch die Hintergründe der Schüsse bleiben vorerst unklar.

Die Hintergründe des Schusswaffeneinsatzes sowie der genaue Ablauf sind aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Auch zur Schwere der Verletzungen gibt es von offizieller Seite noch keine detaillierten Angaben, TMZ zitiert den Sprecher nur mit der beruhigenden Aussage, der 34-Jährige sei "okay". Wie es zu dem Vorfall kam, ob es Festnahmen gab oder wer beteiligt war, blieb zunächst offen. Die Nachricht ruft Erinnerungen an die Tragödie um Takeoff (†28) wach, den Migos-Kollegen, der vor mehr als drei Jahren in Houston erschossen wurde.

Abseits des Schreckmoments war zuletzt auch Offsets Privatleben Thema. Seine Ehe mit Cardi B (33) endete 2024 nach sieben gemeinsamen Jahren. Die Rapperin erzählte vor Kurzem im "Aspire With Emma Grede"-Podcast, sie habe sich seit der Trennung stark verändert und fühle sich wie eine "neue Person". Offset und Cardi bleiben über ihre gemeinsamen Kinder Kulture und Wave verbunden und koordinieren ihren Familienalltag weiterhin miteinander. Der Musiker ist außerdem Vater weiterer Kinder.

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Getty Images Offset, Rapper

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Imago Offset, Rapper

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Instagram / iamcardib Cardi B und Offset mit ihren Kindern Kulture und Wave, September 2022

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