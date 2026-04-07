Pete & Lewis: Das hält Ex Kanye von Kim Kardashians Romanzen

Kim Kardashian (45) und Lewis Hamilton (41) haben ihre Beziehung offiziell gemacht. Die Realitydarstellerin postete am vergangenen Montag ein Reel auf Instagram, das sie strahlend auf dem Beifahrersitz eines Ferraris zeigt, während der Formel-1-Fahrer Donuts mit dem Sportwagen dreht. Während Fans weltweit über die neue Romanze spekulieren, verrät ein Insider gegenüber Page Six nun, was Ex-Ehemann Kanye West (48) über die frische Liebe denkt. "Das ist eine gute Sache. Kanye fragt nicht: 'Ist Lewis ein guter Mensch?' Er ist eine liebe, kluge Person, ein guter Mensch und ein unglaublicher Sportler", erklärt die Quelle, die dem Rapper nahesteht. Lewis sei zudem eine "Bekanntschaft" aus Kanyes innerem Kreis.

Der Insider betont weiter, dass Kanye sich aktuell wohlfühlt damit, dass Lewis Zeit mit seinen Kindern verbringt. "Er fühlt sich gerade in Frieden damit, dass Lewis in der Nähe seiner Kinder ist", so die Quelle. Kanye habe Vertrauen in dieser Hinsicht und liebe Kim auf eine Art, bei der er das Beste für ihr Wohlbefinden wolle. Ganz anders sah die Situation bei Pete Davidson (32) aus, mit dem Kim nach der Trennung von Kanye im Februar 2021 neun Monate lang zusammen war. "Er hat Pete Davidson gehasst", verrät der Insider. Damals sei der Musiker traumatisiert gewesen, weil er die Liebe seines Lebens verloren habe. Während der Beziehung zwischen Kim und dem Comedian veröffentlichte Kanye sogar einen Song, in dem er drohte, Pete zu verprügeln, und ein Musikvideo, das eine Cartoon-Version des Komikers zeigte, die entführt und begraben wurde.

Erst im vergangenen Monat war Lewis mit Kim und drei ihrer gemeinsamen Kinder mit Kanye – Tochter Chicago, Sohn Saint und Sohn Psalm – in Tokio im Urlaub unterwegs. In einem Fan-Video waren Lewis und Saint sogar zusammen beim Shoppen in einem Laden für Schuhe, Kleidung und seltene Pokémon-Karten zu sehen. Die älteste Tochter North war auf den veröffentlichten Fotos der Reise nicht zu sehen. Laut dem Insider befindet sich Kanye mittlerweile in einer deutlich besseren Phase und blickt anders auf die Vergangenheit zurück. "Er macht wieder Musik, arbeitet an seiner Mode und konzentriert sich auf seine positiven Seiten und Dankbarkeit", erklärt die Quelle.

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Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020 in Beverly Hills

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern

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Getty Images Lewis Hamilton im Januar 2025