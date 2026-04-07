Süß: Ex-Nationalspieler Marcel Schmelzer wird wieder Papa

Marcel Schmelzer hat süße Neuigkeiten für seine Fans. Der Fußballer und seine Frau Isi dürfen bald wieder Nachwuchs begrüßen. Das verkünden die beiden mit einem Instagram-Post. Auf einem Schwarz-Weiß-Bild hält das Ehepaar seinem erstgeborenen Sohn die Hände hin, während er auf sie zuläuft. Dabei trägt der Kleine einen Pullover mit der Aufschrift "Big Brother", also "Großer Bruder". Das lässt wohl keinen Zweifel, dass hier ein zweites Baby unterwegs ist. Um das zu unterstreichen, teilt Marcel noch ein Foto, auf dem er seine Frau auf die Wange küsst und liebevoll ihren Bauch hält. Dazu schreibt er: "Bald sind wir zu viert."

Marcels erster Sohn wurde im Juni 2024 geboren. Die erste Schwangerschaft verkündeten der BVB-Star und seine Isi ebenfalls mit süßen Aufnahmen. Damals teilten sie ein Video, in dem sie auch direkt das Geschlecht enthüllten. Gemeinsam brachten sie einen großen Ballon zum Platzen – aus diesem kam leuchtend blaues Konfetti. Es sollte also ein Junge werden. Viel mehr behielten die beiden bis heute aber für sich, der Name ihres Sohnes ist bis heute nicht bekannt. Bei seiner Geburt schrieb Isi stolz zu einem Babybild: "Du bist alles, was wir jemals wollten und mehr. Eine Mini-Version von uns."

Die Babynews sind ein kleiner und vor allem seltener Einblick in Marcels Privatleben. Der Sportler teilt nur ausgewählte Momente mit seinen Followern. Ansonsten dreht sich sein Social-Media-Auftritt eher um den Fußball. Der 38-Jährige spielte von 2008 bis 2022 bei Borussia Dortmund und zählt dort zu den Legenden. Er lief schon in der Jugend für den Verein auf und trainierte nach dem Ende seiner Profi-Karriere die U17 und Borussia Dortmund II als Co-Trainer. Von 2010 bis 2014 war Marcel zudem Spieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Anzeige Anzeige

Instagram / schmelle_29 Marcel Schmelzer und seine Partnerin im Frühjahr 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / schmelle_29 Marcel Schmelzer mit seiner Partnerin Isi und seinem Sohn

Anzeige Anzeige

Getty Images Marcel Schmelzer, Fußballstar