Von Mobbern gejagt: Derek Houghs Trauma aus der Kindheit

Derek Hough (41) hat in einem Podcast erschreckende Details aus seiner Kindheit geteilt. Der bekannte Tänzer und Juror der US-Tanzshow "Dancing with the Stars" sprach im Podcast "The Bossticks" offen darüber, wie brutal die Mobbingjahre für ihn waren. Als dünner Junge mit einer Leidenschaft fürs Tanzen machte er sich in der Schule keine Freunde – ganz im Gegenteil. Die Situation eskalierte so sehr, dass ihn ein Mitschüler einmal so heftig verprügelte, dass Derek blutüberströmt am Boden lag. Er begann, sich zu wehren und schlug zurück – was ihm allerdings den Schulverweis einbrachte.

Damit war das Albtraum-Kapitel aber noch lange nicht beendet. Wie er im Podcast weiter erzählte, wurde er von einer Gruppe Mobber überfallen – und das nur, weil ein Mädchen in ihn verliebt gewesen sein soll. Die Kinder aus der Nachbarschaft hätten ihn kopfüber an Bäumen aufgehängt und ihn bespuckt. In einem besonders drastischen Vorfall soll ihm eine Gruppe sogar eine Waffe an den Kopf gehalten haben. Die Traumata ließen ihn auch zu Hause nicht in Ruhe: Derek litt unter Albträumen und nächtlichem Einnässen. Mit zwölf Jahren zog er schließlich nach London – und fand dort im Tanzen einen Ort, an dem er sich sicher und aufgehoben fühlte.

Derek Hough wurde am 17. Mai 1985 in Utah geboren und stammt aus einer tanzbegeisterten Familie. Nach vielen Jahren harter Arbeit gelang ihm der Durchbruch bei der TV-Show "Dancing with the Stars", in der er als Profitänzer mehrfach den Titel gewann und später auch als Juror tätig wurde. Neben dem Tanzen arbeitet er zudem als Choreograf, Schauspieler und Produzent. Im Januar wurden er und seine Ehefrau Hayley Erbert erstmals Eltern.

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Getty Images Derek Hough, Tänzer

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Getty Images Derek Hough, Profitänzer

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Imago Derek Hough und Hayley Erbert bei der MPTF NextGen Annual Summer Party im The Aster, Los Angeles, am 22. Juni 2025

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