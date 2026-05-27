Marterias Sohn Luzey: Ist er der neue Star im Rap-Game?

Marterias (43) Sohn Louis, der unter dem Künstlernamen Luzey Rap-Musik macht, hat jetzt sein erstes Interview gegeben. Im Gespräch mit Mr. Rap spricht der 18-Jährige offen darüber, wie es ist, mit einem so prominenten Vater in der Musikbranche durchstarten zu wollen. Vergleiche mit Marteria seien dabei unvermeidlich, sagt Luzey – aber auch "sehr, sehr normal". Er habe gelernt, damit umzugehen: "Menschen würden nun einmal gerne Vergleiche ziehen", und damit "muss man einfach irgendwie klarkommen", so der Nachwuchsrapper.

Einen berühmten Vater zu haben, sieht Luzey aber nicht nur als Bürde. Schließlich bringe das auch "sehr viele Vorteile" mit sich und verschaffe ihm und seiner Musik einen bedeutsamen "Push". Das lässt sich auch in Zahlen ablesen: Der gemeinsame Track "Platz für uns beide" kommt auf Spotify bereits auf über 350.000 Streams. Luzey selbst verzeichnet auf der Plattform derzeit rund 80.000 monatliche Hörer. Den Song mit seinem Vater aufzunehmen, war für ihn keine schwierige Entscheidung. Marteria sei "einfach ein crazy Künstler", und der Track habe die Chance geboten, "geile, reale [und] emotionale" Themen musikalisch zu verpacken. Hundert weitere Songs mit ihm würde Luzey jederzeit machen – erzwingen wollen die beiden aber nichts, wie Hiphop berichtet.

Bereits im September 2023 stand Luzey gemeinsam mit Marteria vor rund 60.000 Fans im Rostocker Ostseestadion auf der Bühne. Seitdem versorgt er die großen Streamingplattformen regelmäßig mit neuen Songs – inzwischen sind auch eine EP und ein Album erschienen. Marteria hatte den gemeinsamen Albumtrack auf "Zum Glück in die Zukunft III", das im April erschien, einst als "ein maximal schönes Bild dafür, wie sich mit dem Album ein Kreis schließt", beschrieben. Auf dem gemeinsamen Song rappt Luzey selbstbewusst: "Luzey, Main-Stage, Voract ist Marteria" – ein klares Statement, wohin die Reise gehen soll.

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Getty Images Marteria, 1Live Krone 2022

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Instagram / marteria Marteria singt mit Sohn Luzey

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ActionPress Marteria im September 2019 in Berlin

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