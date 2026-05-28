Candice Swanepoel wurde mit 15 auf Flohmarkt entdeckt

Candice Swanepoel (37) sorgte im Halbfinale von Germany's Next Topmodel für prominente Unterstützung. In der neuen Folge der ProSieben-Show nahm das Supermodel an der Seite von Heidi Klum (52) und Fashionexpertin Kerstin Schneider am Jurypult Platz und bewertete die Auftritte der verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten. Die gebürtige Südafrikanerin tauschte einst das Farmleben gegen die Laufstege von Paris, Mailand und New York, wurde Victoria's Secret Angel und Coverstar internationaler Magazine. Doch der Weg der Blondine ins Modelbusiness begann alles andere als geplant.

Candice wurde 1988 im südafrikanischen Mooi River geboren und wuchs in einer afrikaanssprachigen Familie auf einer Milch- und Fleischfarm auf. Laut Joyn erzählte sie später, dass sie als Teenager extrem schüchtern gewesen sei und sich mit Zahnspange und langen Gliedmaßen eher unscheinbar gefühlt habe. Ihre erste große Leidenschaft galt dem Ballett, eine Karriere vor der Kamera hatte sie nicht im Blick. Das änderte sich 2003 schlagartig: Auf einem Flohmarkt in Durban entdeckte Modelscout Kevin Ellis die damals 15-Jährige und lud sie zu ersten Jobs ein. Nur wenige Jahre später lief sie bereits auf den Runways in Paris, Mailand und New York, ergatterte Kampagnen von Dior bis Nike und zierte Cover von Magazinen wie der Vogue und Elle. 2007 lief sie erstmals für Victoria's Secret, 2010 wurde sie offiziell zum begehrten "Angel" ernannt.

Abseits des Laufstegs hat sich Candice als Unternehmerin einen Namen gemacht: 2018 gründete sie die Luxus-Bademodemarke Tropic of C, die auf nachhaltige Materialien und umweltbewusste Produktion setzt – eine Verbindung, die sie auf ihre Kindheit auf der Farm zurückführt. Noch im Gründungsjahr gewann das Label den "Launch of the Year"-Award bei den Daily Front Row Awards. Außerdem ist die Südafrikanerin Mutter von zwei Söhnen: Anacã, geboren im Oktober 2016, und Ariel, geboren im Sommer 2018. Ihr Ex-Partner, das brasilianische Male Model Hermann Nicoli (43), ist der Vater der beiden Kinder – die Beziehung endete 2019.

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Getty Images Candice Swanepoel, "Victorias Secret"-Model

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Getty Images Candice Swanepoel, Model

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Stephen Lovekin / Getty Images Candice Swanepoel mit Hermann Nicoli