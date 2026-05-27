An dieser TV-Show würde Hendrik Duryn gerne teilnehmen

Schauspieler Hendrik Duryn (58) hat offenbar Gefallen an Entertainmentshows gefunden. Nachdem er bereits bei The Masked Singer und "Viva La Diva" auf der Bühne stand, schielt er nun auf eine weitere beliebte Fernsehshow. Gegenüber Promiflash machte er klar, dass er sich eine Teilnahme an der Tanzshow sehr gut vorstellen könnte. "Unbedingt. The Masked Singer war krass, oder Viva La Diva war krass, es war Hammer", schwärmte er von seinen bisherigen Show-Erfahrungen – und legte nach: "Ich würde auch gerne Let's Dance machen."

Doch sein Wunsch bleibt vorerst unerfüllt. Hendrik erklärte, dass sich eine mögliche Teilnahme an der Tanzshow mit seinem Drehplan für die Serie "Dünentod" überschneiden würde. Wer bis zum Ende bei "Let's Dance" dabei bleibt, ist bis zu drei Monate beschäftigt – und genau das ist das Problem. Solange die Dreharbeiten zu "Dünentod" laufen, ist eine Teilnahme damit kaum realisierbar.

Für Hendrik ist der Ausflug in die Showwelt eigentlich eine Abwechslung zu seinem angestammten Metier als Schauspieler. Bei "The Masked Singer" trat er 2023 als Mustang an und kämpfte sich bis ins Finale vor – wo er letztendlich den dritten Platz belegte. Der Schauspieler blickte damals trotz des verpassten Sieges positiv auf die Erfahrung zurück und zeigte sich begeistert von dem Format.

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Imago Hendrik Duryn bei der Premiere von "Der Lehrer" im Filmtheater Colosseum, Berlin, 20.05.2026

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Imago Hendrik Duryn beim Fotoshooting in Leipzig

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RTL Hendrik Duryn kehrt mit "Der Lehrer" zurück