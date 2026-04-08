Bettina Tietjen verlässt "DAS! Kochstudio" nach 20 Jahren

Nach 20 Jahren verabschiedet sich Bettina Tietjen (66) von "DAS! Kochstudio". Am Karfreitag stand die Moderatorin ein letztes Mal für die beliebte Feiertagssendung vor der Kamera, bevor sie ihren Platz an eine Kollegin übergab. Seit 2006 war Bettina fester Bestandteil der Show und stand zunächst an der Seite von Fernsehkoch Rainer Sass am Herd, später gemeinsam mit Zora Klipp. Insgesamt waren es knapp 100 Ausgaben, in denen die Moderatorin in der Kochshow zu sehen war. Ihre Nachfolgerin steht bereits fest: Ab Ostermontag übernimmt Inka Schneider die Rolle als Gastgeberin und kocht künftig gemeinsam mit Zora.

Inka freut sich auf ihre neue Aufgabe und verriet gegenüber dem NDR: "Ich freue mich wie Bolle, Zora jetzt nicht wie sonst nur anmoderieren zu dürfen, sondern mit ihr zu kochen. Und von ihr zu lernen. Ich mag ihre moderne, frische Art sehr. Das wird fluffig." Beim Kochen setzt Inka auf Spontanität statt auf feste Rezepte und entscheidet oft intuitiv, was sich aus dem Kühlschrank zaubern lässt. Ihr Mann habe für ihren Kochstil sogar einen eigenen Begriff parat: "Mein Mann nennt mich deshalb eine Anarcho-Köchin – aber bislang hat es ihm noch immer geschmeckt."

Bettina blickt auf eine Zeit zurück, in der sie nach eigener Aussage viel gelernt hat. Rainer hatte ihr einst den Spitznamen "Königin der Beiköche" gegeben. "Ohne die Küchenshow mit Rainer hätte ich in den vergangenen 20 Jahren auf jeden Fall weniger zu lachen gehabt", sagte sie. Auch die Zusammenarbeit mit Zora habe Spuren hinterlassen, etwa die Erkenntnis, wie wichtig Ordnung beim Kochen sei. Manchmal helfe zudem eine Brille, "um Knoblauch nicht mit Fenchel zu verwechseln", verriet die Moderatorin. Künftig will Bettina vor allem privat am Herd stehen und sprach dabei gleich eine Einladung aus: "Rainer und Zora können gern mal vorbeikommen, um sich davon zu überzeugen, dass ich auch Haupt- und Nachspeise kann."

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Getty Images Bettina Tietjen beim Deutschen Radiopreis im September 2018

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Getty Images Bettina Tietjen, Moderatorin

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Getty Images Bettina Tietjen im September 2018

Hat der NDR mit Inka Schneider die richtige Nachfolgerin für Bettina gefunden? Absolut – perfekte Wahl! Noch skeptisch – ich hätte mir jemand anderen gewünscht. Ergebnis anzeigen