Knoten in Schilddrüse: Tobias Wolfs Blutergebnisse sind da

Tobias Wolf kann aufatmen – zumindest vorläufig. Der Social-Media-Star, der seit einiger Zeit unter kreisrundem Haarausfall leidet und sich deshalb von einer Endokrinologin untersuchen ließ, hat nun die Ergebnisse seines großen Blutbildes erhalten. Nachdem bei ihm zwei Knoten in der Schilddrüse entdeckt worden waren, musste er bange auf die Resultate warten. In einem Video auf Instagram teilte Tobias jetzt mit: "Die Blutergebnisse sehen so weit gut aus, aber der Haarausfall, meine Gewichtsabnahme, das ist weiterhin da. Wir müssen für die Zukunft weitere Tests machen."

Der Influencer verriet zudem, dass er bereits nächste Woche weitere Untersuchungen vor sich hat. Trotz der zunächst positiven Befunde bleibt die Sorge bestehen, da seine Symptome weiter anhalten. "Ich kann aber kurz nochmal durchatmen", erklärte er seinen Followern etwas erleichtert. Die emotionale Belastung der vergangenen Tage und Wochen ist ihm während dieser Worte deutlich anzumerken. "Ich habe gerade eine Gefühlsachterbahn, das kann man gar nicht beschreiben", schilderte Tobias seine aktuelle Verfassung.

Zahlreiche Influencer-Kollegen zeigten sich solidarisch und sendeten Genesungswünsche in der Kommentarspalte. Unter anderem hinterließen Tanja Makarić (29), Sharon Battiste (34), Sarah Harrison (34), Christian Wolf (30) und Citamaass (38) liebevolle Kommentare. Auch seine Ehefrau Maren Wolf (33) meldete sich zu Wort und schrieb: "Ich liebe dich." In seiner Story teilte Tobias zudem ein Foto von sich und Maren, auf dem sich die beiden küssen. Dazu schrieb er die rührenden Worte: "Meine beste Unterstützung." Die beiden sind Eltern eines gemeinsamen Sohnes und durchstehen die schwierige Phase gemeinsam als Team.

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Instagram / tobiaswolf Influencer Tobias Wolf leidet an kreisrundem Haarausfall, April 2026

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Instagram / tobiaswolf Maren und Tobias Wolf, April 2026

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